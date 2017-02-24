Путину не хватит денег 1 24.02.2017, 20:05

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Российский политик озвучил прогноз по массовым протестам в России.

Массовые протесты в России могут иметь место, однако их сценарий будет отличаться от Майдана в Украине.

Об этом рассказал российский политик Леонид Гозман в комментарии «Обозревателю».

Он отметил, что в России из-за ухудшения социально-экономической ситуации могут начаться протесты в разных частях страны. По его словам, их «не получится ни залить деньгами, ни задавить силой».

Гозман считает, что небольшие протесты могут начаться в маленьких городках, жители которых из-за невыплат зарплат или других нарушений будут обращаться в Владимиру Путину за помощью. При этом политик подчеркнул, что раньше в подобных случаях президент РФ приезжал и «наводил порядок». Вместе с тем, когда речь идет о сотнях протестов, то у Путина не хватит ни денег, ни времени, считает Гозман.

Он полагает, что в таких случаях против участников акций протеста могут задействовать силовиков, однако политик не уверен, что в РФ есть ОМОН, который готов стрелять.