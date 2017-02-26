Как Дональд Трамп белорусский рубль «шатал» 1 26.02.2017, 10:32

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Фото: tut.by

На следующей неделе возможны значительные колебания курсов валют в Беларуси.

Неделя обещает быть бурной, так как 28 февраля ожидается выступление Дональда Трампа перед конгрессом США. Вряд ли можно предсказать, что он скажет, но эта речь может привести к резким колебаниям курсов валют, пишет аналитик «Белрынка» Владимир Тарасов.

На прошедшей неделе прогноз в отношении значительных колебаний курсов валют на БВФБ оправдался, хотя снижение средневзвешенного курса доллара США прекратилось, и вместо уменьшения на величину до 0,5%, он вырос, но всего на 0,2%: до 1,8774 BYN/USD 24 февраля. Отклонение от прогноза небольшое, то есть оно может объясняться случайными колебаниями курсов.

Средневзвешенный курс евро по отношению к белорусскому рублю на БВФБ на прошедшей неделе снизился всего на 0,4% (до 1,9875 BYN/EUR 24 февраля), хотя в середине неделе он резко упал.

А средневзвешенный курс российского рубля за неделю уменьшился на 0,2% (до 3,2418 BYN/100RUB 24 февраля), хотя в середине недели он значительно поднимался.

В итоге на прошедшей неделе стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля снизилась всего на 0,2% после уменьшения на 0,5% на предыдущей неделе.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ

Таким образом, темпы укрепления белорусского рубля снизились, причем это произошло, несмотря на рост предложения иностранной валюты на торгах БВФБ. На прошедшей неделе объем торгов валютами вырос до 348,34 млн. USD с 306,3 млн. USD неделей ранее.

Снижению темпов укрепления рубля, возможно, способствовало то, что 23 февраля Нацбанк разместил собственные долларовые облигации со сроком обращения, равным 1 году, на 150 млн. USD. На предыдущем аукционе, который состоялся 9 февраля, Нацбанк привлек 184,25 млн. USD. При этом 23 февраля спрос составлял 253,87 млн. USD против 356,39 млн. USD 9 февраля, то есть интерес к валютным облигациям заметно снизился.

В то же время, Нацбанку удалось уменьшить доходность облигаций при размещении. Средневзвешенная ставка на аукционе 23 февраля составила 5,6145% годовых, а 9 февраля она равнялась 5,7172% годовых. На следующем аукционе, который состоится 9 марта, Нацбанк планирует разместить облигации всего на 100 млн. USD.

Снижается и средневзвешенная ставка при размещении рублевых облигаций Нацбанка. На аукционе 22 февраля по размещению таких облигаций, со сроком обращения, равным 7 дням, она составила 12,1253% годовых против 12,4496% годовых на аукционе 15 февраля. Объем размещения составил 950 млн. BYN при спросе 1.164,73 млн. BYN. На аукционе 15 февраля было размещено облигаций на 1.039,88 млн. BYN, а спрос равнялся 1 .050,90 млн. BYN.

Таким образом, избыток валютной ликвидности в банковской системе РБ несколько снизился, а период налоговых платежей завершился. Это может привести к завершению тенденции к укреплению белорусского рубля. Поэтому на текущей неделе будем ожидать кулевого изменения стоимости корзины.

КУРС ДОЛЛАРА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРО

В начале прошедшей недели курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс снизился, так как представители руководства ФРС намекнули на возможность повышения ее ставки в недалеком будущем. В частности, глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что она благосклонно отнесется к повышению ставки по федеральным фондам в данный момент, если экономика продолжит развиваться так, как сейчас. А в опубликованном протоколе последнего заседания Комитета было сказано что ФРС достаточно скоро может повысить ставки.

Однако в конце недели член Федерального комитета по открытым рынкам Денис Локхарт заявил, что «достаточно скоро» означает повышение в течение трех ближайших заседаний Комитета. А во Франции противники Марин Ле Пен на президентских выборах договорились о сотрудничестве, что снизило ее шансы на победу. Это оказало поддержку курсу евро, который смог частично восстановить свои позиции.

Большинство экспертов продолжают ожидать ослабления евро. В частности, Боб Павлик, главный рыночный стратег Boston Private Wealth заявил, что, похоже, ФРС готовит рынок к повышению ставки, а протокол об этом, скорее всего, уже лежит на столе. А в банке BNP Paribas сообщили, что пересмотрели свои прежние прогнозы, и теперь ожидают, что ФРС повысит свою ставку в текущем году не два, а три раза: в мае, сентябре и декабре 2017 года. В 2018 году в банке ожидают повышения ставки 4 раза. Они рассчитывают, что курс евро против доллара снизится к концу текущего года до паритета.

В связи с приближением даты возможного повышения ставки ФРС (14-15 марта), на текущей неделе можно было бы ожидать ослабления евро. Однако 28 февраля в США произойдет событие, которое может значительно изменить ситуацию. В этот день Дональд Трамп собирается выступить с речью в Конгрессе США, в которой он, по-видимому, раскроет некоторые подробности своего плана преобразования страны. Теоретически речь должна поддержать американскую валюту, но президент США может заговорить о желательности слабого доллара для экономики, что может привести даже к снижению курса доллара.

Кроме того, 3 марта выступит глава ФРС Джанет Йеллен, что, возможно, прояснит позицию ФРС в отношении планов ФРС насчет повышения ставки в марте.

КУРС РОССИЙСКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Если бы не выступление Дональда Трампа, то на текущей неделе можно было бы ожидать некоторого роста курса доллара по отношению к российскому рублю, так как дальнейший рост цен на нефть маловероятен, налоговые платежи закончатся, а интерес иностранных инвесторов к приобретению облигаций федерального займа снижается.

Так, 21 февраля Минфин разместил 15-летние облигации на 10 млрд. RUB, а 22 февраля Минфин разместил пятилетние облигации федерального займа на 13,7 млрд. RUB из объема эмиссии, равного 20 млрд. RUB. Снижение спроса на облигации может указывать на снижение интереса иностранных инвесторов к сделкам в рамках кэрри-трэйд. А это может привести к ослаблению доллара.

Что касается нефти, то ситуация неоднозначная. С одной стороны, ОПЕК успешно сокращает объем добычи, а запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 февраля, выросли всего на 0,6 млн. баррелей, а не на 3,4 млн. баррелей, как ожидали эксперты. Но с другой стороны, добыча нефти в США за ту же неделю выросла до 9 млн. баррелей в день, а экспорт нефти из США установил новый рекорд – 1,21 млн. баррелей в день.

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЛАРУ

Таким образом, если бы не выступление Дональда Трампа, на текущей неделе можно было бы ожидать увеличения средневзвешенного курса доллара по отношению к белорусскому рублю на БВФБ на величину около 0,5-1%. Но вероятны резкие колебания курсов валют, которые могут существенно изменить ситуацию на валютном рынке.

ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

В пятницу, 24 февраля, на валютном рынке форекс курс евро по отношению к доллару во второй половине торгового дня снизился примерно на 0,4% – до 1,056 USD/EUR. В России 23 и 24 февраля были нерабочие дни.

Если ориентироваться только на курс евро, то можно ожидать, что изменение курсов на БВФБ 27 февраля будет незначительным: доллар немного подорожает, тогда как курс евро опуститься. Однако не исключено, что за выходные дни произойдет какая-либо утечка информации о выступлении Дональда Трампа, что окажет влияние на курсы валют.