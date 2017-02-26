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Рассерженная витебчанка: «Ничего не боюсь!»

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  • 26.02.2017, 16:08
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Скриншот: youtube.com

Эмоциальное выступление жительницы Витебска на многотысячном митинге всколыхнуло людей.

Сегодня массовые акции рассерженных белорусов с требованием отменить декрет №3 «о тунеядстве» прошли в Витебске, Бресте, Бобруйске и Барановичах. Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акций протеста.

Наиболее массовой стала многотысячная акция в Витебске. Одна из участниц митинга заявила журналистам «Белсата»:

- Люди устали. Люди хотят просто жить. Каждую семью, как во время войны каждого четвертого, коснулся этот декрет (о «тунеядцах» - ред.). У кого зять, у кого невестка, у кого сын остались без работы. Ездим на заработки, таскаем эти три копейки из России! Белорусы хотят видеть своих жен и детей, а должны спать в вагончиках в России! Мы все там как узбеки, а здесь, дома, не можем найти работу.

У меня двое сыновей с высшим образованием женились и не могут найти здесь работу! Жены одни здесь остались и не могут детей родить. Бардак! Не боюсь никого!

- Подобные акции могут что-то изменить?

- Я думаю, что да! Дорогу осилит идущий! Если не идти – ничего не будет.

У всех дети: и у чиновников, и у богатых, и у бедных. Вы (власти – ред.) такие же люди, с двумя руками и ногами. Так же болеете, так же разбиваетесь и умираете. Побойтесь Бога! Ничего вы с собой не заберете!


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