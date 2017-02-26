Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Цюрихе из-за возгорания в двигателе 4 26.02.2017, 19:08

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Это второй за день лайнер «Аэрофлота», который из-за технических сбоев возвращается в аэропорт вылета.

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в швейцарском Цюрихе из-за возгорания в одном из двигателей, сообщает в своем Twitter портал Breaking Flight News, который отслеживает движение гражданской авиации. Это второй за день лайнер «Аэрофлота», который из-за технических сбоев возвращается в аэропорт вылета, передает РБК.

Воздушное судно Airbus A321, совершавшее рейс из Цюриха в Москву, вылетело из швейцарского аэропорта в 15.40 мск. По словам очевидца, на которого ссылается немецкое издание 20 Minuten, в момент взлета был слышен треск, из левого двигателя начал идти дым. Самолет кружил в небе возле Боденского озера в течение двух часов, после чего развернулся и стал следовать к аэропорту вылета.

Flight #SU2391 from Zurich to Moscow safely returned to ZRH - circled for 2h in the air https://t.co/ml8n1d4Ngq pic.twitter.com/nBNSxUC8NU — Breaking Flight News (@FlightBreaking) 26 февраля 2017 г.

Посадка пассажирского самолета прошла успешно. Представитель российской авиакомпании в разговоре с изданием не уточнил, сколько людей находились в лайнере, однако уточнил, что все пассажиры смогут вылететь в Москву вечерним рейсом в воскресенье, 26 февраля.

Представитель российского перевозчика в разговоре с «РИА Новостями» не указал, из-за чего лайнер запросил экстренную посадку, но отметил, что это произошло «по техническим причинам».

Ранее «Интерфакс» сообщил о том, что в ночь на 26 февраля самолет «Аэрофлота» с 82 пассажирами на борту, который следовал из казахстанского Актау в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа вентиляционной системы.