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Subaru представила свою самую дешевую модель

  • 11.06.2026, 15:57
  • 1,528
Subaru представила свою самую дешевую модель
Subaru Sambar Van стоит от $7200
Фото: Subaru

Компактный Sambar Van стоит всего $7200.

В Японии презентовали новый Subaru Sambar Van. Компактное городское авто имеет практичный салон и доступно с полным приводом.

Минивэн Subaru Sambar Van прошел модернизацию и выходит на японский рынок по цене от 1 155 000 иен ($7200), то есть остается самой дешевой моделью марки. О нем рассказали на официальном сайте Subaru.

Subaru Sambar Van достигает всего 3,4 м в длину
Фото: Subaru

3,4-метровый Subaru Sambar Van относится к сегменту кей-каров — японских субкомпактных авто для города. Обновление не затронуло дизайн авто — оно сохраняет угловатый дизайн с вертикальными задними стойками, коротким высоким капотом и крупными фарами, которые теперь могут быть диодными. Задние двери сдвигаются.

Авто получило цифровой щиток приборов и 9-дюймовый тачскрин
Фото: Subaru

Основные изменения произошли в салоне Subaru Sambar. Минивэн получил цифровую панель приборов, а также более крупный 9-дюймовый тачскрин. В более дорогих версиях доступна спутниковая навигация, также доработали систему автоматического торможения. Компактное авто рассчитано на четыре человека и довольно просторное

Минивэн рассчитан на четыре человека
Фото: Subaru

Среднемоторный Subaru Sambar Van оснащают 660-кубовыми двигателями — 46-сильным атмосферным и 64-сильным с турбонаддувом. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор, задний или полный привод. Средний расход топлива составляет 6,4-6,7 л на 100 км.

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