В Минске появился первый сушимат
- 11.06.2026, 15:45
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Как он работает и сколько стоят роллы.
Сервис доставки суши Takumi установил первый в Минске автомат с роллами и онигири.
Теперь на заправке Юнайтед Компани можно заказать суши и получить блюдо всего за несколько минут. Об этом в социальных сетях сообщили представители компании.
Onlíner связался с маркетологом компании, чтобы узнать подробности о новинке.
— У нас есть выписка из декларации соответствия, которую можно найти по ссылке в QR-коде на автомате. На каждой позиции указана дата приготовления. В холодильнике автомата поддерживается температура около +4°C. Срок годности роллов и онигири при температуре от 2 до 6°C составляет 48 часов. Но, как показала практика первых дней работы автомата, продукция раскупается значительно быстрее.
«Мы долго проверяли упаковку, тестировали ее, чтобы при падении она не повреждалась. На автомате есть меню, где указаны не только цены, но и калорийность блюд. Стоимость онигири — 7,5—8 рублей, сет роллов — от 18 до 20 рублей».
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По словам маркетолога Кристины, сушиматы от Takumi продолжат появляться в Минске.
— У нас есть договоренность с «Юнайтед Компани», они готовы предоставить нам три площадки. Также в будущем мы планируем устанавливать такие автоматы в фитнес-центрах, но уже с менее калорийным меню.
В Минске появился первый автомат суши. Что по ценам и как хранится продукция? - Люди Onlíner
Доставка суши установила первый в Минске автомат с роллами и онигири. Теперь на заправке «Юнайтед Компани» (пр. Победителей, 102) можно заказать суши и получить блюдо за пару минут. Об этом в соцсе...