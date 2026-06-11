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В Минске появился первый сушимат

  • 11.06.2026, 15:45
  • 1,102
В Минске появился первый сушимат
фото: onliner.by

Как он работает и сколько стоят роллы.

Сервис доставки суши Takumi установил первый в Минске автомат с роллами и онигири.

Теперь на заправке Юнайтед Компани можно заказать суши и получить блюдо всего за несколько минут. Об этом в социальных сетях сообщили представители компании.

Onlíner связался с маркетологом компании, чтобы узнать подробности о новинке.

— У нас есть выписка из декларации соответствия, которую можно найти по ссылке в QR-коде на автомате. На каждой позиции указана дата приготовления. В холодильнике автомата поддерживается температура около +4°C. Срок годности роллов и онигири при температуре от 2 до 6°C составляет 48 часов. Но, как показала практика первых дней работы автомата, продукция раскупается значительно быстрее.

фото: onliner.by

«Мы долго проверяли упаковку, тестировали ее, чтобы при падении она не повреждалась. На автомате есть меню, где указаны не только цены, но и калорийность блюд. Стоимость онигири — 7,5—8 рублей, сет роллов — от 18 до 20 рублей».

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По словам маркетолога Кристины, сушиматы от Takumi продолжат появляться в Минске.

— У нас есть договоренность с «Юнайтед Компани», они готовы предоставить нам три площадки. Также в будущем мы планируем устанавливать такие автоматы в фитнес-центрах, но уже с менее калорийным меню.

фото: onliner.by
фото: onliner.by

В Минске появился первый автомат суши. Что по ценам и как хранится продукция? - Люди Onlíner

Доставка суши установила первый в Минске автомат с роллами и онигири. Теперь на заправке «Юнайтед Компани» (пр. Победителей, 102) можно заказать суши и получить блюдо за пару минут. Об этом в соцсе...

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