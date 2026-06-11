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Мерц: Украине нужен свой еврокомиссар в Брюсселе

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  • 11.06.2026, 15:31
Мерц: Украине нужен свой еврокомиссар в Брюсселе
Фридрих Мерц

Канцлер Германии хочет интегрировать Украину в ЕС с ограниченными правами.

Украине нужен собственный еврокомиссар в Брюсселе, который не имел бы права голоса при решении внутренних вопросов ЕС, но представлял бы Украину в контактах с блоком. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге, сообщает УНИАН.

Говоря о европейской поддержке Украины в ее обороне от российского вторжения, Мерц напомнил об озвученной им ранее идее «ассоциированного членства» Украины в ЕС. В рамках такого ограниченного членства Украине нужен собственный еврокомиссар, считает глава немецкого правительства.

«Это означало бы регулярное участие Украины в заседаниях Европейского совета и отраслевых советов министров. Украинский комиссар – пока без портфеля и права голоса – был бы лицом Киева в Брюсселе, а депутаты из Украины – также пока без права голоса – принимали бы участие в работе Европейского парламента», – заявил Мерц.

По мнению немецкого канцлера, Украину следует интегрировать в отдельные институты ЕС в сжатые сроки, но с учетом критериев и темпов украинских реформ.

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