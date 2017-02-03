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Сотни жителей Слуцка требуют в своем городе улицы имени героев восстания

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  • 3.02.2017, 7:45
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Фото: tut.by

Активисты передали подписи местным властям.

Сбор подписей инициировал месяц назад координатор движения «За свободу» в Минской области Виталий Амелькович.

Подписаться под петицией можно было до 1 февраля на ресурсе zvarot.by. За все время предложение поддержал 641 человек. В среду подписи передали городским властям.

В обращении подчеркивалось, что именно на нынешней улице Комсомольской находился дом Эдварда Войниловича, в котором заседал совет Слуцка, и где приняли историческое решение о начале борьбы против российской Красной армии.

«Случчане и я лично, все те неравнодушные люди, которым важно сохранить память о событиях Слуцкого вооруженного восстания, которые уважают сознательный Выбор героев Нашей Родины, все мы очень благодарны тем, кто поддержал кампанию», – цитирует Амельковича пресс-служба движения «За свободу».

По словам Амельковича, сбор подписей в интернете – лишь одна из частей большой кампании, которая продолжится «даже при отрицательном решении городских властей».

Амелькович считает, что улица Слуцких Повстанцев обязательно появится в городе.


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