Илон Маск роет землю 8 4.02.2017, 16:59

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Илон Маск

Под офисом миллиардера-новатора уже начали копать пробный тоннель, который в перспективе избавит Лос-Анджелес от пробок.

Многие восприняли как шутку недавнее заявления Элона Маска о том, что он выроет тоннель под Лос-Анджелесом, чтобы не стоять больше в дорожных заторах. «Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения тоннелей и просто начать рыть», - написал он тогда в Twitter.

Слова не разошлись с делами. Как сообщает издание Wired (перевод – avtoblog.ua) в минувшие выходные рабочие раскопали тестовую траншею длиной 15 метров и шириной 9 метров на глубине 4,5 метров на территории штаб-квартиры SpaceX в Хоторне.

«Мы планируем выяснить, что нужно для того, чтобы улучшить скорость строительства туннелей на 500-1000%» - так объясняет Маск цели эксперимента. В планах Маска значится прокладка целой сети подземных тоннелей глубиной в 10, 20 или даже 30 слоев!

Эту систему он сравнил с высотными зданиями, где можно двигаться в трех измерениях, в отличие от двумерной поверхности дорожной сети. Таким образом дороги нужно строить либо ввысь, либо вглубь.

«Полагаю, лучше делать это вглубь», - отметил он. По его мнению, такая дорожная 3D-сеть поможет удовлетворить транспортные потребности любого мегаполиса.

Как раннее сообщал сайт charter97.org , Илон Маск - известный американский миллиардер - бизнесмен, изобретатель и инвестор объявил о идеи строительства скоростного поезда, который будет в два раза быстрее самолета, в разы дешевле обычных поездов, пассажиру не придется подстраиваться под расписание - поезда будут ходить как в метро, а работать все это будет от солнечной энергии.