Почти половина белорусов заклеивает веб-камеры изолентой 15 7.02.2017, 14:25

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Фото: panthermedia/vostock-photo

Белорусы не доверяют безопасности интернета.

Согласно проведенному в декабре 2016 года опросу, 48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры, опасаясь взлома устройств. В опросе участвовали обладатели как встроенных, так и внешних «вебок». Они выбирали подходящий вариант ответа на вопрос «Опасаетесь ли вы взлома веб-камеры?», пишет onliner.by.

24% участников опроса антивирусной компании ESET признают, что взлом чужой веб-камеры — реальность. Тем не менее эта угроза их особо не беспокоит: они выбрали вариант ответа «Меня защитит антивирус». 18% белорусов опасаются за веб-камеры, поскольку не сомневаются в квалификации хакеров, 10% респондентов угрозу явно недооценивают.

6% респондентов выбрали ответ «Нет, я же не знаменитость», а 10% убеждены, что дистанционный взлом камеры — просто выдумки.