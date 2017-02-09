За 10 рублей на Минской книжной ярмарке продают книги о Мотороле и Гиви 9.02.2017, 7:45

Ликвидированные террористы называются в них «рыцарями Новороссии».

Российские издательства привезли на 24-ю книжную ярмарку в Минск антиукраинскую литературу.

Как пишет «Наша Ніва», в здании Белэкспо есть несколько стендов с пропагандистской литературой. За 10 рублей можно приобрести книги по «истории Новороссии». На их обложках боевики Моторола и Гиви, увешанные орденами.

Книгу «Донбасс: от Славянска до Дебальцево» написал российский автор Михаил Поликарпов, уроженец белорусского Гомеля. Еще в 1990-е Поликарпов воевал в Боснии в составе «Русского добровольного отряда» на стороне Сербии. В том самом отряде был и Игорь Гиркин, один из создателей «ДНР». Украинские власти чаще всего в книге называются просто «нацистами».

В той самой серии появилось еще издание «Рыцари Новороссии» Геннадия Дубового. «Геннадий Дубовой, позывной «Корреспондент», на передовой с первых дней войны на Донбассе. Воевал под командованием Стрелкова, Моторолы, Викинга. Всегда в одной руке автомат, в другой — камера. Враги называли его «пресс-секретарем» Моторолы, друзья — одним из идеологов народной Новороссии. Герои книги — соратники и боевые побратимы Дубового, соль русской земли, частичка ее души: отец Виктор и «Дым», Алексей Смирнов и «Гиви», Денис Пушилин и «Моторола», «Кедр» и Александр Жучковский, «Викинг» и «Балу», «Боцман» и «Кирпич», Игорь Стрелков и «Поэт», «Ислам» и Александр Пашков», — говорится о книге.

Рядом лежит книга «Куклы и кукловоды украинской политики». В книге обещают рассказать про связи украинских чиновников с западными спецслужбами, коррумпированность и непрофессионализм «укроэлиты», а также «тайны кривых дорог, которыми пришла к власти кровавая хунта».

Еще одна подобная книга появилась в серии «Русское Евангелие: духовный материализм» называется она «Украинский синдром». Авторы — Игорь и Ирина Галаевы. Авторы утверждают, что Украина идет путем нацистской Германии и скоро развяжет войну по всему миру. Один из разделов книги посвящен «Русской цивилизации» и ее священной миссии в мире.

Широко представлены книги уже покойного Олеся Бузины — «Вурдалак Тарас Шевченко», «Союз плуга и трезуба: как придумали Украину». Названия говорят сами за себя.

Представлены шедевры о доктрине «русского мира». Книга «Сирийский армагеддон» подкупает своим подзаголовком «ИГИЛ — Нефть — Россия», а на обложке красуются Путин и Асад.

Привезли в Минск и книгу о том, что настоящие «арийцы» жили на территории современной России, поэтому россияне могут считаться их наследниками.

Пропагандистские книги и брошюрки стоят намного дешевле хорошей художественной литературы от других российских издательств.

А вот стенд Украины представлен очень бедно. Там буквально несколько десятков позиций. Книг ни по современной истории, ни хорошей украинской литературы там нет. Есть немного детских книжек, а также фотоальбомы по Киеву.