Олег Волчек: Только уличные протесты помогут отменить декрет о «тунеядцах» 4 9.02.2017, 23:03

Олег Волчек

Правозащитник призывает на Марш рассерженных белорусов, который состоится 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска.

Не торопитесь платить налог на «тунеядство». С таким призывом к людям обращается руководитель центра «Правовая защита населения» Олег Волчек и обещает всестороннюю поддержку тем, кого государство посчитало «социальным иждивенцем».

С сегодняшнего дня «Правовая защита населения» начинает акцию юридической поддержки граждан. Смысл в том, чтобы тот, кому пришло «письмо счастья», обращался к местным властям за адресной помощью. И таким образом государство само бы оплачивала свои же поборы.

Как защищаться от декрета о тунеядцах Олег Волчек рассказал в эфире «Белсата».

- Мы искали правовые механизмы, как защитить домохозяек, тех, кто не смог выйти на работу и нашли указ правителя 2012 года об адресной помощи. Мы разработали соответствующий бланк и рассылаем его своим клиентам, чтобы они обращались за помощью и мотивировали это тем, что остались без работы, либо с болезнью. И просят дать сумму для оплаты налога. Посмотрим, как это сработает.

Тяжелое материальное положение — это тоже способ, но граждане должны понимать, что массово их не освободят от налога. Но это можно обжаловать. У правозащитников это называется «веерный способ». Можно писать жалобы до следующего налога.

Многие белорусы пишут жалобы. Люди переступили границу страха. Декрет объединил и богатых и бедных.

Декрет открыл глаза, люди понимают, что надо защищаться. Только уличные протесты могут помочь отменить декрет, - отметил Волчек.