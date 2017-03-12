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Умерла третья из пяти пострадавших при взрыве в Скиделе

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  • 12.03.2017, 8:25
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11 марта в Минске умерла третья женщина, пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате.

Информацию подтвердили на комбинате. Женщину после происшествия доставили в минскую БСМП. В больнице заявили, что не могут комментировать состояние пострадавших.

10 марта умерла 51-летняя работница комбината, также получившая серьезные ожоги при взрыве. Ее привезли в Минск после происшествия. На прошлой неделе умерла 44-летняя пострадавшая, которая проходила лечение в Гродненской БСМП.

Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое. Женщины были введены в состояние медикаментозной комы, сообщает tut.by.

25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после взрыва пылевоздушной смеси ожоги от 50% тела и выше получили 5 работниц в возрасте от 42 до 54 лет. Женщин госпитализировали, позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.


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