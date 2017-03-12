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Бобруйск: «А король-то голый!»

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  • 12.03.2017, 12:53

Участники акции в Бобруйске потребовали освободить задержанных активистов оппозиции.

Сайт Charter97.org ведет онлайн с акции. Люди возмущены до предела, на акции вышли более 1000 человек.

Историк из Бобруйка по имени Владимир через мегафон напомнил, что накануне на акции в Молодечно были задержаны руководители правой коалиции Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и в Бобруйске активистка профсоюза РЭР Галина Смирнова. Он напомнил, что эти аресты ему напомнили аресты в коммунистической Польше и напоминают «военное положение». По его словам, когда Польша стала свободной, она стала благополучной и зажиточной страной, куда белорусы ездят «как на выставку», - сказал бобруйчанин.

Люди скандировали «Свободу!».

«Если будем утираться, будем гору с деревьев обладывать при таком руководителе. Все плохие, все врагом кругом, один он хороший и не так его понимают. Мы имеем то, что имеем. Голый король!», - сказал историк.


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