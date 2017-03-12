«Немецкая волна»: Белорусы требовали отставки Лукашенко 1 12.03.2017, 18:54

Фото: svaboda.org

Стихийные акции прошли в Бресте, Бобруйске, Рогачеве и Орше.

В белорусских городах прошли новые массовые акции против так называемого «налога на тунеядство». В воскресенье, 12 марта, протест против декрета Лукашенко выразили жители Бреста, Бобруйска и Орши, пишет «Немецкая волна».

В Бресте и Бобруйске выступали по очереди демонстранты, рассказывавшие о проблемах поиска работы и критиковавшие повышение пенсионного возраста в стране. Представители властей к митингующим в этих городах не выходили. Собравшиеся требовали отставки Лукашенко.

В Орше перед демонстрантами, в частности, выступил сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и другие активисты оппозиции. На площади, где проходила акция, звучала из динамиков громкая музыка, заглушавшая выступавших. К собравшимся обратился местный чиновник, призвавший обсудить возникшие проблемы в здании городской администрации, митингующие отказались от этого предложения.

Во второй половине дня прошла акция протеста в Рогачеве Гомельской области.