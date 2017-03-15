Лукомолец Янчевский возглавил Парк высоких технологий

Лукомолец Янчевский возглавил Парк высоких технологий26
- 15.03.2017, 16:03
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Лукашенко назначил создателя БРСМ директором Парка высоких технологий.
Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает БелТА. Предыдущий руководитель ПВТ Валерий Цепкало был освобожден от должности в начале марта.
Всеволоду Янчевскому через месяц исполнится 41 год. Он был помощником Лукашенко, начальником главного идеологического управления aдминистрации диктатора. Недавно Янчевский вместе с Лукашенко посещал компании, работающие в сфере высоких технологий.