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Лукомолец Янчевский возглавил Парк высоких технологий

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  • 15.03.2017, 16:03
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Всеволод Янчевский
Фото: bymedia

Лукашенко назначил создателя БРСМ директором Парка высоких технологий.

Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает БелТА. Предыдущий руководитель ПВТ Валерий Цепкало был освобожден от должности в начале марта.

Всеволоду Янчевскому через месяц исполнится 41 год. Он был помощником Лукашенко, начальником главного идеологического управления aдминистрации диктатора. Недавно Янчевский вместе с Лукашенко посещал компании, работающие в сфере высоких технологий.


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