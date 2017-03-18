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Игроку НБА подарили картошку с пожеланиями скорейшего выздоровления

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  • 18.03.2017, 13:07
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Кевин Дюрант
Фото: Chris Szagola / AP

Спортсмен был удивлен необычным подарком.

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрант получил от неизвестного картофелину с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Об этом спортсмен написал в своем Twitter, пишет Lenta.ru.

«Желаю тебе скорейшего восстановления, Кей Ди. Надеюсь, эта дурацкая картофелина ослабит боль», — гласит надпись.

«Процедуры и вдохновляющая картофелина. Спасибо тебе, кто бы ты ни был», — написал баскетболист.

28-летний Дюрант получил травму колена в начале марта. Точные сроки его восстановления неизвестны, по информации американских СМИ, его возвращение может состояться через несколько месяцев.

Дюрант присоединился к «Голден Стэйт» летом 2016 года. В нынешнем сезоне форвард провел 59 матчей регулярного чемпионата НБА и набирал по 25,3 очка за игру. В 2014 году он выиграл звание самого ценного игрока (MVP) лиги.


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