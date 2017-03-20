Премьер Литвы: Польша дала понять, что энергия с БелАЭС останется в Европе без сбыта 2 20.03.2017, 14:24

Страны Балтии ищут способы, как технически сделать так, чтобы электричество с Островецкой АЭС не попадало на рынок.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что решение Польши не покупать электроэнергию со строящейся в Островце Белорусской АЭС показывает, что для этой электроэнергии рынок может быть закрыт.

«Решение Польши - очень важный сигнал и, возможно, (он) заставит пересмотреть перспективы этого проекта. То же самое я говорил на встречах в Еврокомиссии (ЕК) с Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском - что это не только небезопасный проект, но он нарушает и конкуренцию, и, наконец, нарушает интересы нашей национальной безопасности в плане государства, его сохранения», - сказал Сквернялис журналистам в понедельник.

По его словам, Варшава направила сигнал Минску, что в Евросоюзе (ЕС) рынка сбыта для электроэнергии с БелАЭС может не оказаться, пишет delfi.lt.

«Это очень важный сигнал для той стороны, что рынок, во всяком случае, в ЕС, может быть реально закрыт», - уверял премьер.

По его словам, сейчас страны Балтии ищут способы, как технически сделать так, чтобы белорусское электричество не попадало на рынок, и это может быть сделано быстрее, чем Литва, Латвия и Эстония отключатся от российского энергокольца БРЭЛЛ и синхронизируются с Западной Европой. «По всей видимости, не придется даже ждать синхронизации, мы найдем техническое решение, чтобы эта электроэнергия не попадала», - сказал премьер.

По словам Сквернялиса, позицию Литвы поддерживает Эстония, благоприятствуют ей Германия и Швеция, а в Латвии все еще идут дискуссии о возможном бойкоте электроэнергии.

«На дипломатическом фронте, как мне кажется, удалось достичь вполне четкой позиции в Эстонии, с латвийской стороны, возможно, сомнения есть, но они связаны с прагматической деятельностью. Я думаю, что удалось объяснить и доказать, какая это проблема, и изменилась риторика в общении с канцлером Германии, и в Швеции», - сказал Сквернялис.

18 марта уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что его страна не будет покупать электроэнергию с Островецкой АЭС.

Заявление представителя правительства Польши о том, что страна не будет покупать электроэнергию со строящейся сейчас в Островце БАЭС (БелАЭС), стало важным сигналом для Литвы, считает политолог.

Кроме того, Анджей Пушкто говорит, что Варшаву в Брюсселе слышат лучше, чем Вильнюс, поэтому вполне вероятно, что к проблеме БелАЭС удастся привлечь серьезное внимание в Европе.

«Это очень важная новость, потому что как бы мы ни моделировали внешнюю политику Литвы и политику безопасности, мне кажется, место Польши, если говорить об энергетической безопасности - исключительное. Что касается энергетической безопасности, создания единого электроэнергетического рынка, независимого от России, создания газового рынка, то здесь место Польши просто исключительное», - сказал заведующий Кафедрой политологии Университета Витаутаса Великого Пукшто.

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече со Сквернялисом в феврале пообещала поддержку Литве в плане достижения безопасности БелАЭС, но о возможном блокировании импорта электричества с этой станции в масштабе ЕС речи не было. Вильнюс стремится убедить и Латвию, и Эстонию в необходимости блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС. Эстония поддерживает позицию Литвы, однако Латвия придерживается более умеренней позиции.

Лидеры восьми парламентских партий Литвы в феврале подписали соглашение о более тесном координировании бойкота электроэнергии с БелАЭС. В соглашении содержится обещание единодушо поддержать закон, который признал бы эту АЭС небезопасной и запретил бы сбыт произведенной на ней электроэнергии на литовском рынке.