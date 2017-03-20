Цены на квартиры в Минске обновили десятилетний минимум

Цены на квартиры в Минске обновили десятилетний минимум3
- 20.03.2017, 16:30
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Последний раз настолько дешевой столичная недвижимость была в ноябре 2006 года.
На минском рынке недвижимости произошло важное событие — средняя цена предложения на вторичном рынке жилья снизилась до $1166 за 1 кв.м.
По данным портала Realt.by, это самый низкий показатель за последние 10 лет. Последний раз настолько дешевой столичная недвижимость была в ноябре 2006 года.
При этом количество квартир, выставленных на продажу, продолжает расти, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению цены квадратного метра.
Примечательно, что минимум обновлен и на минском рынке новостроек. Средняя цена квартир в этом сегменте составляет $1132 за 1 кв. м.
В областных центрах квартиры продают по следующим ценам:
Гродно и Брест (по $694)
Гомель ($582)
Могилев ($581)
Витебск ($558)