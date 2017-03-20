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Цены на квартиры в Минске обновили десятилетний минимум

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  • 20.03.2017, 16:30
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Последний раз настолько дешевой столичная недвижимость была в ноябре 2006 года.

На минском рынке недвижимости произошло важное событие — средняя цена предложения на вторичном рынке жилья снизилась до $1166 за 1 кв.м.

По данным портала Realt.by, это самый низкий показатель за последние 10 лет. Последний раз настолько дешевой столичная недвижимость была в ноябре 2006 года.

При этом количество квартир, выставленных на продажу, продолжает расти, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению цены квадратного метра.

Примечательно, что минимум обновлен и на минском рынке новостроек. Средняя цена квартир в этом сегменте составляет $1132 за 1 кв. м.

В областных центрах квартиры продают по следующим ценам:

Гродно и Брест (по $694)

Гомель ($582)

Могилев ($581)

Витебск ($558)


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