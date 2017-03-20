Фотофакт: В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города

Фотофакт: В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города6
- 20.03.2017, 23:17
В конкурсе на лучший логотип победила местная художница Анна Редько.
В Бресте выбрали логотип и слоган к 1000-летию города. В конкурсе, который продолжался с октября 2016-го по инициативе Брестского горисполкома, победила местная художница Анна Редько. Она предложила стилизованный вариант герба, название города и цифру юбилея.
Как информирует пресс-служба Брестского горисполкома, 20 марта конкурсная комиссия под руководством председателя исполкома Александра Рогачука проголосовала за работу Редько единогласно.