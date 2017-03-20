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Фотофакт: В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города

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  • 20.03.2017, 23:17
Фото: city-brest.gov.by

В конкурсе на лучший логотип победила местная художница Анна Редько.

В Бресте выбрали логотип и слоган к 1000-летию города. В конкурсе, который продолжался с октября 2016-го по инициативе Брестского горисполкома, победила местная художница Анна Редько. Она предложила стилизованный вариант герба, название города и цифру юбилея.

Как информирует пресс-служба Брестского горисполкома, 20 марта конкурсная комиссия под руководством председателя исполкома Александра Рогачука проголосовала за работу Редько единогласно.

Фото: city-brest.gov.by
Фото: city-brest.gov.by
Фото: city-brest.gov.by

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