Фотофакт: В Бресте выбрали логотип к 1000-летию города 6 20.03.2017, 23:17

Фото: city-brest.gov.by

В конкурсе на лучший логотип победила местная художница Анна Редько.

В Бресте выбрали логотип и слоган к 1000-летию города. В конкурсе, который продолжался с октября 2016-го по инициативе Брестского горисполкома, победила местная художница Анна Редько. Она предложила стилизованный вариант герба, название города и цифру юбилея.

Как информирует пресс-служба Брестского горисполкома, 20 марта конкурсная комиссия под руководством председателя исполкома Александра Рогачука проголосовала за работу Редько единогласно.

Фото: city-brest.gov.by

Фото: city-brest.gov.by