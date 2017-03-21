Как обычная белорусская семья покоряет YouTube 4 21.03.2017, 11:47

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Фото: Александр Ружечка/onliner.by

Откровенный рассказ семьи из Жлобина о пути к славе на YouTube.

Журналисты onliner.by решили взглянуть на этот бизнес со стороны маленьких детских каналов, которые сквозь жесткую конкуренцию стремятся пробиться к популярности.

Артем учится во втором классе, и ему всего восемь лет. Однако еще в три года он начал играть в World of Tanks. Получается, у парня уже вполне взрослый стаж в «танках». Но сейчас времени на игры практически нет: домашние задания, музыкальная школа, бассейн и еще свой канал на YouTube.

— Я специально добавил в название его ника уточнение про три годика, чтобы нас не блокировали. Ведь он на поле боя и с другими танками толкается, и выстрелить случайно может... Бывало, на месяц блокировали, на два, — вспоминает папа Павел.

В пять лет паренек поставил на стол камеру и записал свое первое видео для интернета. «Ставьте «лайки» и подписывайтесь на мой канал», — просил в ролике мальчик, с трудом выговаривавший букву «р». Родители говорят, что он и был главным инициатором создания канала на YouTube.

Дети нынче плотно связаны с компьютерами, мобильниками, играми и интернетом. И за YouTube следят активно. Там у них есть свои любимчики и каналы, на которых они не пропускают ни одного видео. Такие мастодонты детских YouTube-каналов могут собирать по паре миллионов просмотров всего за пару дней. Даже топовые блогеры, которые снимают контент для взрослых, не всегда могут похвастаться таким успехом.

Артем, в частности, смотрел прохождения игр, сборку Lego, распаковки вещей из интернет-магазинов. Брал фотоаппарат, папин телефон и сам себя снимал. Но когда подрос младший братик, родители решили поддаться на уговоры Артема и попробовать: сняли видео о сборке электроконструкторов.

— Оно было скучное, неинтересное, никто его не обрабатывал. Как сняли, так на YouTube и закинули, — говорит мама Марина.

— Минут на 20 получилось. Очень нудное. Нам за него стыдно, и мы его спрятали, — подхватывает Павел. — К настоящему моменту у нас почти 80 роликов, все снято за год. Это много работы.

Каналу AOneCool семьи из Жлобина уже больше года. Однако авторы сетуют, что из-за высокой конкуренции в сегменте детских видео раскрутиться на YouTube довольно сложно.

— Сейчас мы уперлись в какой-то потолок. Собрали почти 4 тыс. подписчиков, но застопорились. YouTube предпочитает продвигать каналы, которые уже хорошо смотрят. А на нашем месте можно долго топтаться, если не вложить кучу денег. Да и то без гарантии, как нам сказали в нашей партнерской программе. Там хотят получать по $2 тыс. ежемесячно, чтобы активно продвигать канал. Но твердых гарантий успеха никто дать не может. Для Беларуси же эти $2 тыс. — ну вы сами понимаете... Что-то нереальное.

— Можно и самим пробиться, — считает Марина, но тут же добавляет: — Сейчас очень большая конкуренция среди этих детских каналов. У нас уже есть своя, хоть и небольшая аудитория постоянных зрителей, с которыми мы общаемся и от которых получаем слова поддержки... Но выбиться в этот топ... Мы обсуждали, прикидывали, что если бы даже сказали про $3—4 тыс., но с гарантией, то мы бы заплатили.

Хотя первое время она не придавала особого значения увлечению папы и сына. Даже ругалась.

— То на улицу надо выйти погулять, то с младшим посидеть, а они все видео снимают. Сперва снимают, а потом папа сидит полночи монтирует. А теперь мне нравится, что у мужа так все умело получается. Артем же стал более раскрепощенным и общительным. Я думаю, что даже если ничего не получится, то это будет в плюс. Паша, который многому научился, и Артем, который стал куда смелее. Этот опыт, конечно, может пригодиться в будущем.

Молодые «ютуберы» сетуют на то, что эта отрасль прямо-таки погрязла в трендах, за которыми следуют все остальные авторы. И снимать приходится не то, что хотелось бы, а то, что сейчас популярно. Это нужно как для того, чтобы не потерять старую аудиторию, так и для того, чтобы привлечь новую.

— Сперва мы думали снимать что-то оригинальное и сюжетное, вроде «Ералаша». Но пообщавшись с другими, более успешными блогерами, поняли, что надо снимать трендовое. То, что снимают все. Но тренды... Я их вообще не понимаю: «Забрось печенье Oreo в молоко». Но мы снимали, делали.

— Это так называемые челенджи — вызовы, которые топовые блогеры запускают в интернете. Мы сделали такую же заставку и повторили принципы вызова, — поясняет Павел.

Отец семейства работает на одном из местных заводов, а монтажом занимается в свободное время дома. На одно видео, по его словам, обычно уходит по восемь часов.

— Вчера пришел с работы и только к трем часам ночи лег спать, чтобы сегодня опубликовать новый ролик. Исходник чаще всего снимаем на выходных, чтобы не отрывать ребенка от школы, домашних заданий...

Сперва монтировал просто на мобильном телефоне, когда было свободное время. И получалось вроде как неплохо. Но программа в конце концов стала ограничивать. С ее помощью уже нельзя было сделать то, что мне хотелось, а потому пересел на полноценный редактор на компьютере, который постигался через уроки на YouTube.

Такой подход и Артему больше понравился. Как говорит он сам, раньше записываться было сложно, ведь все нужно было сказать с первого раза и без ошибок.

— А теперь мне говорят маленький фрагмент, я его повторяю, а потом уже папа все склеивает.

Родители отмечают, что, несмотря на карьеру Артема на YouTube, учеба в семье «превыше всего», потому и съемки проходят на выходных, когда нет «домашки». Но помимо этого у мальчика достаточно и других занятий.

— Фортепиано, вокал, плавание. Еще и уроки как-то успеваю делать, — перечисляет Артем.

— И за компьютером современные дети совсем не засиживаются, — утверждает мама, развеивая устоявшийся миф о зависимости подрастающего поколения от гаджетов. — Чуть потеплело, и он уже на улице с велосипедом. Нельзя сказать, что современные дети так зависимы от компьютеров. На улице им тоже нравится. И все эти страхи — всего лишь преувеличение.

Как настоящие «ютуберы», семейство подписалось на партнерскую программу, которая должна помогать в продвижении. Правда, эта помощь заключается в основном в рассылке раз в неделю роликов о том, как правильно снимать видео и оформлять канал.

— На «партнерку» мы подписались на условиях, что они 30% будущего заработка с канала будут забирать себе. Если он будет, конечно. Я уговаривала подписаться, но сейчас уже и жалею. Ведь отписаться от программы крайне трудно, да и никакой пользы от нее за этот год мы не заметили, — делится переживаниями Марина.

— Ушло три письма с просьбой от них отписаться. Но никакой ответной реакции не последовало, — говорит Павел. — И только когда я пригрозил жалобой в YouTube, они вышли на связь и начали присылать уроки. Хотя было очень много «пряников»: канал пойдет вверх, вы только снимайте. Пишем в поддержку, общаемся, а в ответ получаем только: «Оптимизируйте канал, оптимизируйте SEO и теги». Конечно, им куда выгоднее продвигать каналы-миллионники. Но и мы могли бы стать таким каналом. Только помогите нам, а не занимайтесь стандартной рассылкой. (Смеется.)

Мы реферально подписались под более крупный канал, который за определенный процент будущей прибыли взялся нам помогать. Но дальше разговоров дело не пошло. Все обещают нас прорекламировать, но свободного окна у них нет — все проплачено. А плата за рекламу на крупных каналах достигает $400 за 10-секундный ролик. И это исключительно сторонняя реклама. Еще ведь и с YouTube идет заработок.

Куда дороже белорусских и даже российских ценятся просмотры той же англоязычной или немецкой аудитории. Те каналы, которые уже неплохо развились, делают субтитры и названия на английском и пытаются протолкнуться там. Но семья уверена, что до такого бизнеса им еще долго трудиться. Пока же это скорее увлечение, которое только и требует что растраты денег.

— В последний раз покупали много разновидностей газировки. Делали видео о том, что получится, если их смешать. Пропустить через мясорубку тех же желейных мишек тоже стоит денег, — вспоминает расходники со съемок Павел. — Однозначно это пока не заработок. Но надежды мы не теряем. Последние месяцы, когда взялись за канал плотно, заметили прогресс и по количеству просмотров, и по подписчикам. Маленький, но он есть

— Как же выбиваются в топ? Из череды роликов неожиданно выстреливает один, который тянет за собой остальные, — рассказывает Марина. — Потому и снимаем по плану два-три видео в неделю. «YouTube — это работа», — повторяли нам в многочисленных беседах успешные блогеры. И да, сейчас я понимаю, что это действительно работа.

— Подустали, но на полдороги не забросим, — поддерживает жену Павел.

Сейчас YouTube и блогеров смотрят как сериал из их жизни, как «Санта-Барбару» нового поколения. И при попадании в заветный топ уже не важно, что ты будешь снимать.

— Какие ожидания? Когда Паша начал этим серьезно заниматься и работать над каждым видео, то я захотела, чтобы это стало его работой. Но пока все совсем не так. Доходов нет вообще, одни расходы.