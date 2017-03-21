Белорусы собирают подписи за импичмент Лукашенко 11 21.03.2017, 13:10

Архивное фото ucpb.org

Петиция будет передана в Конституционный суд Беларуси.

На популярной площадке change.org ведется сбор подписей за импичмент Лукашенко и переход Беларуси от президентской к парламентской республике.

«Граждане спрашивают, как наш народ может начать путь к процветанию и независимости под руководством человека, который превратил Конституцию в фикцию, разрушил механизм сдержек и противовесов его власти, сделал невозможным реализацию фундаментальных прав и свобод, а тем более их защиту в установленном порядке», - говорится в петиции.

По мнению авторов петиции, «институт президентства должен быть ликвидирован, нельзя больше допустить концентрации власти в руках одного и того же лица иначе стабильность нации окажется в зависимости от его целостности и душевного равновесия, как это было в Германии».

«Практика дает множество фактов, когда органами власти и их должностными лицами нарушаются права граждан - торжествует право силы, а не сила права, президент ломает всю страну и всю экономику под себя», - пишут авторы петиции.

Петиция будет направлена в «национальное собрание» и Конституционный суд Беларуси.

В Беларуси инициировать процедуру отставки президента имеет право только «парламент». Согласно ст. 88 Конституции Беларуси, президент может быть смещен с должности в связи с «совершением государственной измены или иного тяжкого преступления».