Все эти «С чего начинаются Родины» заканчиваются картинкой в американском букваре внука Елена Рыковцева

22.03.2017, 15:43

Елена Рыковцева

Вдали от России – оно все-таки надежнее.

Мы с друзьями сидели вчера в ресторанчике. За соседним длиннющим столом сидела компания людей. Большая, очевидно празднующая чей-то день рожденья.

И вдруг кто-то из них постучал вилкой об стакан, чтобы все замолчали. Автоматически притихли и мы. За столом наших соседей со своего места поднялась женщина. Блондинка. Лет сорока пяти. И тоненьким голосом вдруг затянула песню «Что тебе снится, крейсер Аврора».

Она пела в полнейшей тишине. Никто не подхватывал. Мы тоже потрясенно молчали. Почему Крейсер? Почему Аврора? Почему не Пусть, к примеру, бегут неуклюже? Она спела все четыре (там оказывается четыре!!!) куплета. И села. Все захлопали. Даже мы, слегка ошалело. После чего наши мужички тихо уползли курить.

А вернувшись, рассказали, что курили вместе с тетками из-за соседнего столика. Вся эта семья из Сибири. Съехалась на юбилей московского родственника. А блондинка — держитесь! — она эту песню поет с самого раннего детства! Она вставала на стульчик и пела им «Крейсер Аврору». Потом шли годы, а она продолжала ее петь. А потом это просто стало ритуалом. На всех торжествах ей предлагалось встать и спеть «Крейсер Аврору». И она пела. И мы стали случайными свидетелями чужой семейной традиции.

И так меня зацепила эта история, что я полезла в интернет и стала искать год написания этой песни. Оказалось, это 1973-й. Она впервые прозвучала в мультике «Крейсер Аврора», про который я то ли к своему стыду, то ли наоборот не к стыду, узнала только сейчас. То есть эта женщина поет эту песню как минимум лет 40 по нескольку раз в год, я уж конечно не знаю, сколько точно у них там семейных торжеств.

А потом я задумалась. Кстати! А где сейчас композитор Шаинский, который написал «Аврору»? И опять полезла в инет. И обнаружила, что 10 лет назад в возрасте 82 лет он переехал в Штаты. Он живет в Сан-Диего. Потому что, как он сам объяснил в интервью КП, «здесь есть все условия, чтобы человек мог продлить свою жизнь. Не только клиника, но и медицинское обслуживание, специальные медицинские приспособления, которые нужны после операции по удалению органа, которая у меня была в 2007-м. В России таких приспособлений нет и заказывать их было очень сложно — в итоге получали совсем не то».

И вот он живет в Штатах, и в его 90 ему опять оперировали рак, и он плох, конечно, но он живет, хотя и медицина дорогая, и его авторские отчисления из РФ обесценились вдвое, трудно, но он живет.

И тогда я решила посмотреть, а что стало с автором стихов «Крейсера Авроры» Михаилом Матусовским. А Матусовский — это же икона взрослых «песен о главном», в отличие от Шаинского, который икона детских. Матусовский — автор «Подмосковных вечеров», и «Безымянной высоты», и главное «С чего начинается Родина». И я нашла. Я нашла рассказ его жены. Как он умер в свои 74: «...Михаила Львовича не стало 16 июля 1990 года. Он умер в Москве, в больнице, просто от элементарного недосмотра медперсонала. Врачи вкололи не то лекарство, кажется эфедрин, который ему был противопоказан. Это установлено совершенно четко».

«Может, ты снова в тучах мохнатых

Вспышки орудий видишь вдали...»

Вдали! Вдали оно надежнее. Автор музыки «Крейсера Авроры» Владимир Шаинский давно пережил автора ее стихов, потому что правильно рассчитал, что вдали уцелеть больше шансов.

Собственно, вдова поэта Матусовского а также его дочь, сегодня тоже живут в Калифорнии. В Лос-Анджелесе. Они, в общем, соседи супругов Шаинских. Обе семьи создателей песни «Крейсер Аврора» давно в Америке. А поет и слушает ее семья из Сибири, наверняка связывая с ней что-то такое глубоко отечественное и лирически-духоподъемное. Ну вот как все эти «С чего начинаются Родины». С картинки в твоем букваре. А заканчиваются картинкой в американском букваре твоего внука.

Елена Рыковцева, «Фейсбук»