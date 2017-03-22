Видеофакт: В Барановичах в дождь ремонтируют дороги 8 22.03.2017, 18:38

Фото: intex-press.by/Юрий ПИВОВАРЧИК

На Полесском путепроводе в проливной дождь дорожники ямочно латают асфальт.

– Опять ливень, а они дорогу ремонтируют! Ну что за …?! Надо, чтобы люди узнали об этом, потому что это самый настоящий ужас! Кошмар! – сказал intex-press.by житель Барановичей в телефонном разговоре.

Ямочный ремонт Полесского путепровода.

Когда корреспондент Intex-press приехал на мост, там рабочие клали асфальт. А когда журналист достал фотокамеру, трое дорожных работников быстро сложили инструменты в машину и уехали. На форме работников была надпись «ДСУ-22».

Получить оперативный комментарий в Барановичском дорожно-строительном управлении №22, почему дороги ремонтируют в дождь и позволяет ли это делать технология, редакции барановического портала не удалось.

Мы также поинтересовалась у жителей города, как они оценивают качество барановичских дорог. Большинство опрошенных удручены качеством асфальта после зимы. «Со снегом ушли и наши дороги. Налоги платим, а дорог нет», – сказал один из горожан.