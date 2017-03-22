Белорусы призывают МВФ не давать кредит Лукашенко 8 22.03.2017, 18:41

В социальных сетях распространяется обращение к чиновникам Международного валютного фонда.

«Публичное обсуждение этих вопросов мне кажется очень важным. Люди имеют право знать кто и как помогает режиму. А те, кто помогает, должны осознавать свою ответственность», - говорит инициатор акции Денис Казакевич.

Он призывает белорусов писать письма главе миссии МВФ по Беларуси Питеру Долману и советнику представительства МВФ в Минске Юлии Лысько c требованием не давать кредитов режиму Лукашенко.

Сам активист написал в своем письме:

«Не могли ли бы Вы самостоятельно как уважаемый профессионал и гуманный человек приостановить все переговоры между МВФ и правительством Республики Беларусь? Тысячи граждан Беларуси уже подписали петицию и все необходимые формальные процедуры с подачей в штаб-квартиру МВФ, с пояснениями по экономическим обоснованиям петиции еще последуют. Однако сбор подписей занимает время, тогда как более 200 мирных законопослушных граждан Республики Беларусь незаконно задержаны и пребывают в ИВСах прямо сейчас, когда Вы читаете эти строки. Примите правильное решение. Создайте свою репутацию себе сами».

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