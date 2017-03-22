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Теракт в Лондоне: последние подробности и версии

  • 22.03.2017, 22:14
Фото: EPA

Сегодня в центре Лондона произошла серия нападений.

В среду, 22 марта, в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом. На данным момент, известно о двух погибших в результате атаки, также СМИ сообщили о гибели полицейского, который, предварительно, был ранен в ходе нападений, сообщает liga.net.

Первым, кто сообщил о произошедшем, был фотограф издания Reuters. Он опубликовал фото фото с места происшествия, когда еще не успела прибыть полиция.

Около 16:45 по местному времени СМИ сообщили о стрельбе у здания Вестминстерского дворца в Лондоне, очевидцы сообщали о погибших. Позже появилась информация, что расположенном рядом с парламентом мосту машина наехала на нескольких человек.

Служба Би-би-си восстановила хронологию событий в центре Лондона, согласно которой, события развивались следующим образом:

1. Неизвестный въехал в толпу людей на автомобиле на Вестминстерском мосту, после чего с ножом направился в сторону парламента. Пострадали, по разным данным, от шести до десяти людей.

2. После того как он вбежал в ворота Вестминстерского дворца, в него было произведено несколько выстрелов. Нападавший был ранен вооруженной охраной Вестминстера. Его личность, а также состояние пока неизвестны.

Нападавший, по словам свидетелей, был "мужчина азиатской внешности 40 лет с большим ножом в руках".

Предварительно, подозреваемый в нападениях (фото - twitter.com/DivaKnevil))
Схема предварительных действий террориста (фото - twitter.com/DivaKnevil)

После сообщений об атаках заседание парламента Британии было приостановлено, доступ в здание и на прилегающие к нему кварталы перекрыт.

Вскоре полиция начала выводить людей из здания парламента, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была срочно эвакуирована.

Согласно последним данным, в результате нападения погибли четыре человека, включая полицейского и самого нападавшего. Лондонская служба скорой помощи заявила, что в госпитале находятся как минимум 10 пострадавших на мосту.

Полиция Лондона рассматривает нападение возле британского парламента как террористический акт.


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