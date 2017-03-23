Наталья Радина: Мы наблюдаем конец позорной системы Лукашенко 14 23.03.2017, 7:33

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У каждого поколения свой Марш.

В передаче на «Радыё Свабода» о Дне Воли как символе и как кульминации социальных протестов говорят бывшая политзаключенная, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, активистка Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, которая была заключена на 7 суток за участие в «марше нетунеядцев» в Молодечно, историк, общественный деятель Нина Стужинская и ведущая Анна Соусь. Приводим основные выдержки из передачи.

Анна Соусь: Прежде всего вопрос для всех. Что для вас лично означает День Воли и что вы будете делать в субботу 25 марта?

Нина Стужинская: Для меня это праздник в первую очередь, потому что как историк, работающий с этой темой, я знаю и смысл, и символичность этого праздника. Сейчас это большой исторический аргумент в пользу суверенитета страны. И конечно жаль, что такое отношение официальных властей к этой дате.

Наталья Радина: Для меня это вообще самое светлый праздник в году, праздник рождения нашей независимости. Я уверена, что, как и много лет назад, в этом году 25-го марта также будет историческим днем. В этот день также будет решаться судьба Беларуси, и все белорусы, которые хотят видеть свою страну свободной, должны выйти 25-го марта на улицы Минска, а 26-го на улицы других городов. Я тоже в этот день буду с белорусами. К сожалению, не могу присутствовать лично, но буду смотреть через онлайн-трансляции происходящее на площади, буду много работать, писать, рассказывать всему миру о мужество борющихся сегодня за свою свободу и независимость белорусов.

Ольга Ковалькова: Для меня лично это праздник. Это день, когда Беларусь стала суверенным государством в том виде, в котором она есть сейчас, и, конечно, этот день я планирую отпраздновать в Минске вместе с другими людьми в 14-00 у Академии наук (сбор для начала празднования и мирного протеста).

Анна Соусь: Наталья и Ольга, вы в разное время и по-разному познали заключение из-за своей профессиональной и политической деятельности. Вы знаете, что происходит по другую сторону решетки, куда брошены сейчас десятки белорусов. Ваш прогноз по поводу действий власти, насколько усилятся репрессии и что их может остановить?

Наталья Радина: Остановить власть в этой ситуации может белорусский народ. Чем больше людей выйдет 25-го марта на улицы Минска, тем быстрее они освободят задержанных людей. Если власти сейчас попытаются арестовать лидера оппозиции Николая Статкевича, то люди также выйдут его освобождать. Сегодня многое зависит от нас самих, у нас есть шанс ответить властям на тот беспредел, который они творят.

Также я считаю, что нужно обращаться к Западу, мы это делаем сейчас, и требовать жесткой международной реакции на действия Лукашенко. Сегодня идет борьба белорусского народа с диктатором, всю страну охватили акции протеста, тысячи людей, я уверена, выйдут 25-го марта в Минске, и мир должен быть вместе с белорусами, борющимися за свою страну. На репрессии должна быть жесткая реакция Запада. Если Лукашенко продолжит такую политику, то против него будут введены новые, более жесткие санкции. Cвободный мир сегодня вместе с белорусами. Но прежде всего, конечно, это воля белорусского народа. Мы сегодня должны бороться за своих героев.

Анна Соусь: Ольга, с вечера вторника мы узнаем о новых задержанных. Это активисты уже давно несуществующей организации «Белый легион», каждый час становятся известными новые имена арестованных. Организаторы Дня Воли говорят, что эти лица не имели никакого отношения к акции 25-го марта. Как бы вы оценили уровень репрессий, что их может остановить?

Ольга Ковалькова: Реакция со стороны властей неожиданная, потому что протесты и в регионах, и в Минске были абсолютно мирными. Основное требование было - отмена постыдного, абсолютно антиконституционного декрета № 3. Люди требовали к себе уважения. Выходили простые белорусы. Власти сами виноваты в том, что сейчас происходит. Если бы они признали свое поражение и отменили декрет, дали людям право высказаться, и все же направились в сторону какого-то диалога и показали бы, что они действительно готовы менять политику в отношении прав человека, к смертной казни, к изменению избирательного законодательства, то того, что сейчас происходит, могло бы и не быть. И то, что есть - это реальная истерика властей. Последнюю неделю в государственных СМИ появляется абсолютная ложь, клевета в отношении людей, которые, во-первых, не имели отношения, а если имели, то не хотят сценария революции, каких-то военных действий.

Мы - мирные люди, мы хотим, чтобы власть нас уважала. Я думаю, что остановить репрессии может белорусский народ и понимание властей, что мы не отступим и будем бороться за то, чтобы власть сверху на нас не давила. И, конечно, это международная поддержка. Мы в БХД делаем общения к разного уровня к международным партнерам, чтобы с той стороны была помощь. Если есть диалог, и Европа планирует проводить и Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, и готова на какие-то соглашения, то это должно быть обусловленный диалог. На сегодняшний день от Лукашенко никаких шагов в сторону демократизации Беларуси нет, поэтому о чем тут разговаривать. Я надеюсь, что все же ситуация разрешится, и власть поймет, что репрессиями они ничего не добьются, сегодня настал момент, когда люди готовы бороться за свои права.

Анна Соусь: Нина, как историк и политик, попробуйте оценить нынешние потрясения в Беларуси и в контексте истории независимой Беларуси, и в более широком контексте?

Нина Стужинская: Жаль, что власти не идут на диалог даже по проблеме исторического прошлого. Недавно были с визитом в Слуцке. Я поддерживаю инициативу молодежи по мемориализации памяти случчан, это также и святая дата для нас, и нацияобразующее событие. И, конечно, речь идет об абсолютно разных вещах. Сколько мы убеждаем, что нынешний учебник не воспитывает патриотов страны, он только абсолютно вредит независимости нашей страны, но до кругов, которые решают там вопросы в целом, и учебников, и просветительской, и идеологической работы, это абсолютно не доходит... Просто отчаяние уже берет. Что касается этих акций, волны которых прошлись по стране, то в первую очередь, конечно, это социальные причины. Это реальная безработица. Даже не этот декрет № 3, это уже как следствие. А вот реальная безработица, невыплата зарплат, маленькие зарплаты, уже проблема питания в семьях, и здесь еще на голову этот декрет № 3, который колоссально взорвал мирные настроения населения.

Анна Соусь: Наталья, сейчас очень часто звучит сравнение нынешней ситуации с декабрем 2010 года. Валерий Карбалевич в своем блоге написал, что такое впечатление, что какая-то машина времени неумолимо возвращает Беларусь в роковой поздний вечер 19 декабря 2010 года. В чем вы видите сходство и в чем различие между 2010 и 2017 годами?

Наталья Радина: Меня удивляет та волна запугиваний, которая идет даже в независимых белорусских СМИ. Этим занимается сегодня государственная пропаганда. Зачем еще вам запугивать белорусов, которые сейчас нашли в себе силы и стали выходить? В этой ситуации надо быть вместе с народом, нужно поддерживать людей, говорить им, что надо бороться.

Я - участник событий 2010 года. И могу сказать, что ситуация иная. Во-первых Лукашенко сегодня очень слаб, у него нет шансов задушить эту жажду белорусов к свободе, которую мы видим. Нет у него и денег. Мы сегодня видим на самом деле конец этой позорной системы Лукашенко, которая царила более 20 лет. Сегодня его уже никто не спасет - ни Запад, ни Москва, потому что у Путина из-за войны в Украине кончаются деньги. Сегодня независимым СМИ и аналитикам нужно поддерживать белорусов, которые выходят на улицы. Я думаю, что сегодня у нас есть большой шанс изменить ситуацию, и мы ее изменим.

Анна Соусь: Во вторник оргкомитет Дня Воли принял решение идти в центр Минска. Ольга, как бы вы оценили способность оппозиции договориться?

Ольга Ковалькова: Я считаю, что это тоже тест для властей, как они будут себя вести в этой ситуации. Как видите, даже после санкционированной акции протеста идут задержания, люди все больше возмущаются. Я вам скажу, что уже нет людей, которые просто могут наблюдать за этой ситуацией. Даже все мои знакомые, которые были аполитичны, пришли на акцию 15-го после моего задержания.

Договороспособность - это важно. Народ ждет от нас единства, и я надеюсь, что 25 марта мы сможем его показать. Мы несем ответственность за тех людей, которые придут на эту акцию.

Анна Соусь: Украинский публицист Виталий Портников во вторник в интервью Свободе дал жесткую и в некоторой степени спорную оценку, что украинцы выходили на Площадь за независимость, а белорусы, которые сейчас выходят на улицы, защищают свое благосостояние. Наталья, согласились ли бы вы с такой оценкой? У нас на сайте много людей ему возражают в комментариях.

Наталья Радина: Позвольте мне вначале также ответить на предыдущий вопрос. Лично я в вопросе организации Дня Воли абсолютно доверяю Николаю Статкевичу. Я сидела с ним в соседних камерах в 2010-2011 годах в тюрьме КГБ. Я могу сказать, что это мужественный человек, и если он берет на себя ответственность за акции в День Воли, я знаю, что все будет нормально. Статкевич почти 8 лет отсидел в заключении, он никогда не подписывал никаких договоренностей с КГБ, и сегодня он единственный имеет право называться лидером оппозиции. Что касается других политиков, многих из которых я тоже уважаю, я считаю, что сейчас нам всем надо бороться вместе, а уже на свободных демократических выборах в Беларуси выяснять отношения, кто будет лучше, кто попадет в парламент, кто будет управлять страной. Это мы увидим в свободное время. А сейчас - надо быть вместе, и нужно быть вместе с народом.

Что касается слов Виталия Портникова. Я хорошо знаю и уважаю Виталия, но насчет Беларуси мы часто с ним спорим, потому что Виталий Портников - украинский аналитик, а не белорусский, и поэтому его видение ситуации в Беларуси немного поверхностное. Конечно, сегодня в Беларуси проходит прежде всего социальный протест, но белорусы, которые протестуют против вот этой нищеты, доведенные до отчаяния люди, они также борются и за свободную независимую страну. Люди становятся гражданами. На самом деле сейчас происходит духовная белорусский революция. Люди чувствуют в себе силу, мужество и желание перемен. Это на самом деле историческое время, когда мы видим рождение белорусского общества и нации. Это великое время.

Конечно, для белорусов украинцы - это пример. Потому что сегодня украинцы идут на фронт для борьбы за свою независимость. Белорусы тоже должны что-то делать для своей независимости, и должны выходить на акции. Потому что в каждое время, у каждого поколения своя битва. Наши деды воевали в партизанских отрядах за свою страну. Мы сегодня можем выходить на мирные акции и добиваться перемен. Потому что если мы этого сегодня не сделаем, то еще несколько десятков лет о нас будут вытирать ноги эти власти. Время определяться, время выходить на улицы, бороться и наконец добиваться того, когда мы будем свободны, сможем жить в нормальной, благополучной стране.

Фото с Марша Свободы-I 1999г.