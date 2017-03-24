«Никто, кроме нас!»: «Неман» выпустил рыцарское видео к финалу Кубка Беларуси 1 24.03.2017, 20:45

Клуб из Гродно представил имиджевое видео к финальной серии Кубка Беларуси против минской «Юности».

Видеокадры с фрагментами рыцарских боев и хоккейных матчей сопровождаются песней «Ярость» в исполнении московской группы «Стольный градЪ», передает tut.by.

Еще во время полуфинальной серии против «Гомеля» главный тренер «Немана» Сергей Пушков приходил на послематчевую пресс-конференцию в майке с изображением Кубка и надписью «Никто, кроме нас!».

Наставник «Юности» Михаил Захаров отозвался на перфоманс рулевого гродненской команды так: «Нет ли желания ответить? Так мы и ответим. Игрой», - цитирует тренера минчан «Прессбол».

Накануне финала экстралиги игроки и тренеры «Юности» почтили память Руслана Салея и возложили цветы к его памятнику.

Матчи финальной серии чемпионата Беларуси (до 4 побед) запланированы на 25 и 26 марта (в Минске), 29 и 30 марта (в Гродно) и, если потребуется, на 1 апреля (в Минске), 3 апреля (в Гродно) и 5 апреля (в Минске).

Обладатель Кубка получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

Ранее «Юность» и «Неман» дважды встречались в финальных сериях чемпионата Беларуси. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман».