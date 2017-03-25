Акция в Варшаве: Беларусь будет вольной! 1 25.03.2017, 18:48

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Фото: Charter97.org

25 марта сотни белорусов провели в Варшаве Марш солидарности по случаю Дня Воли.

Митинг начался у памятника Тадеушу Костюшко. Перед собравшимися выступили председатель комиссии Сейма Польши по делам Беларуси Роберт Тышкевич, cодиректор Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк, бывший политзаключенный Владимир Кобец, член оргкомитета по созданию профсоюза предпринимателей «Солидарность» Алесь Макаев, активистки движения «Вызваленне» Ольга и Юлия Бондаренко и другие.

Фото: Charter97.org

Алесь Зарембюк выразил солидарность смелым белорусам, которые сегодня вышли на празднование Дня Воли в Минске и были брутально разогнаны и задержаны.

- Поздравляю всех Днем Воли и Днем Независимости! 99-ю годовщину Белорусской Народной Республики мы празднуем вместе в Варшаве, а в Минске в это время наших братьев, сестер и родственников арестовывают и запугивают, не выпускают из подъездов, не дают им выразить свою волю и веру в то, что Беларусь жила, живет и будет жить.

Сегодня мы собрались в Варшаве, чтобы не только торжественно отпраздновать 99-ю годовщину объявления Белорусской Народной Республики, но и выразить свою солидарность и поддержку всем тем, кто сейчас в Минске высказывает свой протест, проводит свое празднование нашей независимости.

Мы поддерживаем всех, кто сейчас находится в тюрьмах - а это сотни человек. Мы поддерживаем всех студентов, которых исключают из университетов в эти дни. Мы просим поддержки у Запада, Польши, ЕС в эти грустные, к сожалению, очень грустные и брутальные времена, которые сейчас происходят в Минске. С праздником, с Днем Воли! Будем солидарными! Жыве Беларусь!

Фото: Charter97.org

Председатель комиссии Сейма Польши по делам Беларуси Роберт Тышкевич заявил, что Беларусь может рассчитывать на поддержку Польши.

- Сегодня для нас очень важный день. Вы, братья, имеете такое же право быть в свободной и демократической Европе. И в Минске сегодня происходят события, которых в Европе не должно быть. Хватит этой тирании. У вас есть право быть такими, как мы, поляки, свободными и независимыми.

Мы солидарны с вами и наш парламент всегда будет вашим домом, пока у вас в Минске не появится свой свободный парламент и пока не будет демократии в Беларуси. Мы с вами говорим: Хватит! Жыве Беларусь!

Фото: Charter97.org

После выступлений около памятника Костюшко шествие прошло через центр Варшавы к памятнику Адаму Мицкевичу, где состоялся второй митинг.

Фото: Charter97.org

Фото: Charter97.org

Фото: Charter97.org

В завершение митинга Роберт Тышкевич рассказал о том беспределе, который происходил в это время в Минске, а также напомнил, что без Беларуси не будет единой Европы.

- Дорогие друзья, к нам приходят грустные новости из Беларуси об очередных преследованиях и брутальных арестах. Мы должны быть солидарны. Это естественная реакция свободных людей на репрессии и преследования. Под памятником Мицкевичу я хочу вас заверить: поляки всегда будут с белорусами в эти трудные минуты.

Место Беларуси должно быть в Европе. Об этом писал и говорил наш общий герой Адам Мицкевич. И этой Европы не может быть без страны, где он родился, без Беларуси. Вместе мы сможем дать Беларуси европейские перспективы, - заявил Тышкевич.

Фото: Charter97.org

Фото: Charter97.org

В конце митинга люди спели духовный гимн белорусов «Магутны Божа».

Фото: Charter97.org

Фото: Charter97.org

Вечером в Белорусском доме в Варшаве пройдет концерт Каси Комоцкой.