В Киеве прошла акция солидарности с белорусами
- 25.03.2017, 19:57
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25 марта в Киеве прошла акции солидарности в поддержку белорусского национального праздника Дня Воли.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Акция солидарности направлена на поддержку белорусских и украинских политзаключенных.
Мероприятия началось с возложения цветов к памятнику Герою Украины М. Жизневскому на ул. Грушевского. После этого участники акции прошли маршем к посольству Республики Беларусь (ул. М. Коцюбинского, 3), где прошел митинг с участием белорусских и украинских активистов.
Участники акции солидарности с демократической общественностью Беларуси собираются возле памятника Жизневскому в Киеве.
Активисты почтили Героя минутой молчания, а также возложили цветы к памятнику.
После активисты отправились маршем к посольству Беларуси в Киеве.