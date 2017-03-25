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В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

  • 25.03.2017, 19:57
  • 17,503
Фото: censor.net.ua

25 марта в Киеве прошла акции солидарности в поддержку белорусского национального праздника Дня Воли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Акция солидарности направлена на поддержку белорусских и украинских политзаключенных.

Мероприятия началось с возложения цветов к памятнику Герою Украины М. Жизневскому на ул. Грушевского. После этого участники акции прошли маршем к посольству Республики Беларусь (ул. М. Коцюбинского, 3), где прошел митинг с участием белорусских и украинских активистов.

Участники акции солидарности с демократической общественностью Беларуси собираются возле памятника Жизневскому в Киеве.

Активисты почтили Героя минутой молчания, а также возложили цветы к памятнику.

После активисты отправились маршем к посольству Беларуси в Киеве.

Фото: censor.net.ua

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