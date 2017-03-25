Омоновцы избили 75-летнего правозащитника Валерия Щукина 25.03.2017, 20:57

ВАЛЕРИЙ ЩУКИН

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Есть подозрение, что у него сломана рука.

Валерия Щукина, которого сильно избили в Заводском РОВД, отвезли на «скорой» в больницу, передает «Радыё Свабода».

Ранее очевидцы сообщали, что 75-летнего Щукина сильно избивали в РОВД и издевательски отмечали, что он полностью здоров. Валерий Щукин болен инсулинозависимой формой диабета. После побоев в РОВД не исключено, что у него сломана рука.

Валерий Щукин - один из самых известных правозащитников в Беларуси, депутат Верховного Совета 13-го созыва. 22 марта ему исполнилось 75 лет.