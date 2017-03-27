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«Это мы с пацанами похищаем людей»: Новые граффити в Минске

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  • 27.03.2017, 8:29
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Уличный художник изобразил Шуневича, Балабу и Евсеева.

Рано утром в понедельник в Минске появился новый стрит-арт, сообщает belaruspartisan.org.

Всего постеров было сделано три. На вентиляционной шахте метро напротив главного входа в Институт культуры разместился Евсеев - главный милиционер Минска в виде гопника: «на кортах», в спортивном костюме и кепке. Рядом с ним надпись: «Это мы с пацанами похищаем людей».

Второй постер размещен в арке - входе во двор Мингорисполкома. Он посвящен начальнику столичного ОМОНа Балабе. Рядом с его фигурой в полный рост размещена подпись: «Это я руковожу разгонами мирных собраний граждан. За ваши деньги».

Третий размещен на «будке Быкова» - во дворе рядом с площадью Победы, на трансформаторной будке, где когда-то появился, а потом был закрашен портрет Василя Быкова.

Здесь размещен постер, изображающий министра МВД Игоря Шуневича в полевой форме НКВД и пистолетом в руке. Надпись рядом с ним гласит: «Это я горжусь формой и методами НКВД».

Третий постер самый символичный для художника, который его сделал. Потому что именно в этом дворе он спасся от «хапуна» 25-го марта, когда людей хватали в том числе во дворах. Здесь художнику и его друзьям местный житель открыл двери подъезда, чтобы они могли спрятаться.

Пожелавший остаться неизвестным активист стрит-арта рассказал журналистам, для чего и почему он провел эту акцию.

- Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы не замолкало общественное обсуждение всех безобразий, которые творились милицией в нашей стране последние несколько недель. Кроме того, я хочу, чтобы люди, которые чувствуют себя всего лишь «винтиками» в этой системе, понимали, что они тоже несут персональную ответственность за весь этот кошмар. Надо, чтобы общество знало их и помнило их фамилии. Людей, которые считаются правоохранителями, а ведут себя как гопники и действуют как НКВД.


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