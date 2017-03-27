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Глава МИД Польши: Дальнейшее сотрудничество Беларуси с ЕС зависит от Минска

  • 27.03.2017, 17:10
Витольд Ващиковский
Фото: EPA

Европа может пересмотреть политику в отношении режима Лукашенко.

Ключи от дальнейшего сотрудничества Беларуси с Европейским союзом находятся в Минске в данный момент, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью телеканалу TVN24, пишет tut.by.

«Это зависит от них. Конечно, если они откажутся от репрессий, а некоторые сигналы, что они этого хотят, у нас есть, то мы вернемся к переговорам», — заявил Ващиковский.

По его словам, от президента Беларуси в прошлом году было получено много сигналов открытости, готовности к политической оттепели. «Мы решили воспользоваться этим», — заявил министр.

На вопрос, не была ли Польша слишком наивна по отношению к Лукашенко, он ответил, что это «была концепция всего Европейского союза». По мнению Ващиковского, весь Евросоюз сумел воспользоваться оттепелью в Беларуси в прошлом году.

На вопрос, не было ли слишком мягким заявление МИДа по поводу задержаний в Беларуси в минувшие выходные, Ващиковский заявил, что и у ЕС также было «очень мягкое» послание властям, чтобы дать шанс вернуться на прежний путь сотрудничества.

— Если репрессии будут усилены, мы будем пересматривать эту политику. Мы за положительный исход, — заявил глава польского МИД.

Во время не санкционированной властями акции на День Воли в столице, на которую вышли несколько тысяч человек, прошли масштабные задержания. По оценкам правозащитников, было задержано более 700 человек. К вечеру людей стали выпускать из РУВД: одних до суда после составления протокола, других — просто домой. Днем в воскресенье во многих городах, в том числе в Минске, прошли очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне. Они тоже закончились задержаниями десятков человек. В понедельник проходят суды над задержанными.

ЕС и США выразили обеспокоенность массовыми задержаниями и раскритиковали поведение белорусских властей и силовиков. В белорусском МИД, в свою очередь, считают действия силовиков в отношении демонстрантов «абсолютно адекватными».


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