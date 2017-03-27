«Пока ничего в стране не изменится, буду выходить на митинги» 13 27.03.2017, 21:36

Фото: euroradio.fm

Минчанин Андрей первым вышел 26 марта на середину Октябрьской площади.

Самым первым протестующим, который пришёл на Октябрьскую площадь 26 марта, стал безработный минчанин Андрей. Он вышел на середину большой площади напротив Дворца Республики. Представители МВД дали не более 10 минут на то, чтобы уйти с площади. Андрей остался стоять на месте. Мужчину взяли примерно через полчаса, вместе с первыми задержанными в этот день. «Еврорадио» встретило мужчину в суде и побеседовало с ним. Андрею дали штраф, а он даже не запомнил, какой. Протокол пообещали прислать по почте.

О героизме:

Какой же это героизм, ― недоумевает собеседник. ― У нас же ещё не Северная Корея. Вот когда будет Северная Корея, тогда это будет героизм. Страшно было. Я бы лучше посидел на диване, телевизор посмотрел. Поэтому страшно было, но страшнее было не выходить.

На фото Андрей после вынесения приговора​

Об акции на День Воли:

Я выходил и 25 марта, был там задержан. В Советском РУВД меня продержали около семи часов, а вечером отпустили. Протокол не составляли. Почему вышел? Потому что дальше уже некуда, мне кажется. Хуже того, что имеем, уже быть не может. Всё уже доведено до ручки, понимаете. Пусть бы оно было так, как есть, но хотя бы был виден выход. Как в Украине, например, сейчас не мёд, но у них хотя бы есть направление для движения. А куда мы идём?

Об акции 26 марта:

В социальных сетях прочитал, что в 12 часов собираются 26 марта, поэтому и пришёл. Два омоновца меня спросили, знаю ли, что меня задержат. Я ответил, что знаю. Позже подошёл ещё один омоновец, он тоже спросил, знаю ли, что заберут. Ответил, что знаю, иначе, чего бы я тут стоял. Он дал мне 10 минут, сказал, что через 10 минут заберёт.

О протестах:

Я вышел в третий раз на митинг. За всю жизнь. И всё ― в этом году. Раньше никогда не ходил. Пока ничего в стране не изменится, буду выходить.

Разговор с Андреем во время акции 26 марта:

Я протестую хотя бы против того, что сегодня я стою здесь один. Декрет №3 ― само собой. Только что я прошёлся по проспекту от площади Независимости. Город словно вымер.