В Добруше рабочим платят по $50 в месяц 30.03.2017, 9:29

Зарплаты на местном «флагмане» экономики, Добрушской бумажной фабрике, тоже недалеко ушли от этой цифры.

Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» — одно из старейших и крупнейших предприятий страны. Некогда флагман экономики Беларуси — сегодня в упадке: простои на производстве и маленький заработок — здесь дело привычное, сообщает «Белсат».

«Ну, наверное, улучшится, улучшится положение. Все надеемся, что улучшится. Сколько лет надеетесь? Не знаю, всю жизнь будем надеяться», — говорит работник местной бумажной фабрики.

«Билет показать? Нет билетов. А никак, чтобы свести концы с концами. Вот и все что здесь платят. 2500? Ну, выходит 2500. А что это деньги?», — спрашивает другой работник.

«Два миллиона платят в среднем. Я работал, помню, поработал на фабрике год где-то, и ушел. Вообще печальное положение на фабрике», — говорит местный житель.

Средняя зарплата на фабрике составляет 250 рублей. Работники считают такие зарплаты нищенскими и с ностальгией вспоминают советские времена, когда предприятие работало по полной и каждый седьмой школьник СССР писал в добрушской тетрадке.

В 2015-ом году на базе филиала фабрики «Герой труда» китайская корпорация «Сюань Юань» должна была построить новый завод и тогда же ввести его в эксплуатацию. Планировали, что с 2017-го года после выхода на проектную мощность комплекс будет выдавать 200 тысяч тонн продукции в год, а выручка от реализации продукции в целом в предприятии должна была увеличиться более чем в 16 с половиной раз. Этого не произошло из-за финансовых трудностей и невозможности погасить кредиты из республиканского бюджета. Проект реализуется за счет привлечения кредитных ресурсов Китая объемом около $ 350 млн. Но сейчас ситуация под контролем, это подтвердил 16-го марта во время пресс-конференции председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

«В июле мы начинаем пусконаладочные работы, и уже к концу года на этих заводах планируют получить первую продукцию», — заявил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.

Но уже 22-го марта Лукашенко подписал указ номер девяносто один, согласно которому сроки введения в эксплуатацию и выхода на проектную мощность не устанавливаются вообще.

Тем временем положение с работой в райцентре очень напряженное: жители обивают пороги центра занятости, чаще всего безрезультатно. Более легкая на подъем молодежь от безденежья и отсутствия перспектив уезжает в Россию.

«Я здесь живу всего лишь четвертый год. Я не знаю как здесь люди выживают вообще. Может кто-то выживает у кого свой двор, а я в квартире живу», — говорит местный житель.

«Сейчас я покажу вам свой расчетный листок, что я получил. Вот миллион и семь рублей. Работы нет в нашем городе. Рассчитываюсь и собираюсь ехать в Россию зарабатывать. А больше никаких вариантов нет. Если все же заработает новый комбинат, в Добруше появится 200 новых рабочих мест, правда, это вряд ли решит проблему безработицы поселения, в котором живут почти двадцать тысяч человек», — рассказывает работник местного ПМК.