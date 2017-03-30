Студент после Дня Воли: Больше меня ничто не остановит 11 30.03.2017, 11:37

8,819

Кристиан Шинкевич

Фото: «Радыё Свабода»

После 25 марта белорусы еще больше готовы бороться.

На прошлой неделе Кристиан Шинкевич был обычным студентом БГПУ имени Максима Танка. Учился на преподавателя химии и биологии, а 28 марта его отчислили. Как твит о туалетах в университете повлиял на его судьбу и почему он рад суткам на Окрестина, парень рассказал «Свабодзе».

Самое сложное на Окрестина - нет интернета

Интервью с 20-летним Кристианом приходилось откладывать трижды. Сначала его срочно вызвали в деканат для очередного предупреждения. В День Воли его задержал ОМОН на офисе правозащитного центра «Весна». Наконец, в воскресенье его задержали сотрудники КГБ в переходе на Октябрьской площади. Сутки он провел на Окрестина, и только в понедельник после обеда освободился.

«Компания на Окрестина была очень хорошей, - говорит Кристиан. - Можно было сидеть и 15 суток. Самое трудное - нет интернета. Если бы был интернет, еда и бумага в туалете, было бы все хорошо».

Через два часа после интервью с Кристианом ему позвонили из деканата и сообщили об исключении. За «нарушение обязанностей учащегося».

К своему отчисления Кристиан готовился уже с прошлой недели. Его дважды вызывали в деканат и требовали написать объяснительную записку о прогулах - 6 часов за семестр. А в последнем разговоре ему очень ясно объяснили: следует прекратить всю общественную деятельность и закрыть твиттер-аккаунт.

«Почти прямым текстом говорили: если я не остановлюсь, то меня отчислят, - говорил Кристиан во время интервью. - Даю 99,9 процента, что меня отчислят».

«Твиттером» быстро заинтересовалась администрация

До второго курса Кристиан не привлекал внимания администрации университета. 15 декабря 2016 года он прокомментировал в социальной сети «ВКонтакте» назначение нового министра образования. Тогда им стал глава Коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко.

«После комментария меня вызвали в деканат, - говорит Кристиан. - Говорили, чтобы я это прекратил».

Потом он участвовал в защите Куропат. Провел 12 дней на стройке около массовых захоронений, ночевал там несколько раз. Все это время Кристиан писал о событиях в палаточном лагере в своем «твиттере».

В начале марта он получил первый выговор от деканата - за 3-дневную поездку за границу. Студент имеет право на три дня отъезда в течение семестра, но только с разрешения администрации.

Твиттер-аккаунт, где Кристиан критикует высшее образование, участие в Академии студенческого лидерства, и чрезмерная для студента гласность стали поводом для беседы в деканате. Официальный претензии к Шинкевича - пропуски занятий. Но после первой объяснительной в начале прошлой недели его вновь пригласили в четверг, 23 марта.

«У многих было больше пропусков, но только меня повторно вызвали, - говорит Кристиан. - Говорили, что будет трудно. Часто упоминали о моем "Твиттере". Несколько раз вспомнили о моей общественной активности».

Как позже рассказали Кристиан, его «Твиттер» внимательно читали в администрации. Каких-то сенсационных вещей там не было. Например, фото из туалета, где нет бумаги, могло быть сделано из любого университета.

Сутки и штрафы людей не пугают

За прошедшие выходные Кристиана Шинкевича задерживали дважды. 25 марта - в офисе правозащитного центра «Весна», где он должен был работать в штабе и отслеживать задержанных на Дне Воли. 26 марта его задержали в центре Минска. Через полчаса после акции солидарности с заключенными он проходил рядом с Октябрьской площадью. Без объяснений его задержали в подземном переходе. До суда в понедельник он сутки провел в изоляторе временного содержания на улице Окрестина.

Кристиан попал в камеру вместе с Павлом Белоусов, директором «Арт-сядзібы» и интернет-магазина symbal.by, и Романом Протасевичем, который вел живую трансляцию с автозаке.

«Сутки и штрафы людей не пугают. Наоборот, они после этого больше борются».

Это были первые в жизни Кристиана «сутки». И хотя на него кричали и запугивали милиционеры, а в камере было душно, он рассматривает проведенное в изоляторе время как новый опыт.

«Самый лучший опыт - собственный. Теперь я знаю, как работает у нас милиция, - говорит Кристиан. - Раньше читал, что избивают людей, грубо относятся. Когда на своей коже почувствуешь, это совсем другое».

В изоляторе он встретил людей, которых случайно задержала милиция во время Дня Воли и акции солидарности. Попав за решетку, они изменяют свое мировоззрение. Например, задержанный водитель не смог выйти на работу на следующий день, и его уволили. Человек, который ранее не участвовал в общественной жизни, теперь обещает ходить на митинги.

«Милиция растит новых общественных активистов, - говорит Кристиан. - Нейтральные люди после Окрестина становятся другими».

Больше меня ничто не остановит

Через два часа после интервью Кристиан позвонили из деканата и сообщили, что его отчисляют из университета. После того, что с ним случилось за последние дни, другой парень и не ожидал. А на солидарность одногруппников он не рассчитывает.

«Они настроены против моей деятельности. У меня иногда спрашивают, сколько денег мне платят США или Евросоюз? Никаких денег я не получаю ».

Кристиана не беспокоит такое поведение его сокурсников. Он говорит, что во всем мире студенчества в большинстве пассивное. Только активные единицы обычно могут привести к переменам.

«Перед митингом арестовывали в основном активистов, - объясняет Кристиан. - Потому что они поднимают других студентов. И этот один процент имеет самую большую ценность».

Преследование администрации Шинкевича не пугает. Максимум, что мог сделать деканат - отчислить его.

«В жизни я многое пережил. Это меня больше развлекает, чем пугает. Более меня ничто не остановит. Только пуля в лоб».

Даже после отчисления парень останется в студенческом движении. Он входит в Объединение белорусских студентов, пытается добиться студенческого самоуправления, чтобы белорусские университеты соответствовали Болонский процесс.

«Я не согласен это терпеть. У меня есть поддержка других».

Неоднозначную поддержку он имеет от своих родителей. Они хоть и разделяют взгляды сына, но не хотят, чтобы этими вещами занимался Христиан.

«Мне родители говорят, я в деда пошел. Ему не нравилось, когда нарушали его права. Если мои права нарушают, я не молчу. Я с этим борюсь».

В ректорате университета имени Танка утверждают, что Шинкевич отчислен за «систематическое неисполнение обязанностей учащегося».