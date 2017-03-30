Мать Вячеслава Косинерова: Я очень горжусь сыном 8 30.03.2017, 12:26

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Вячеслав Косинеров

Фото: «Радыё Свабода»

Мать активиста рассказала, что экс-фигурант «дела граффитистов» держится бодро.

Сегодня с Вячеславом Косинеровым в СИЗО № 1 встретится адвокат. Родные отнесли передачу: не взяли орехи с изюмом и книги - на Володарке можно читать только Уголовный кодекс и Библию, сообщили охранники.

Вячеслав Косинеров отсидел 15 суток за участие в Марше рассерженных белорусов, который прошел в Минске 17 февраля. Но на выходе из Жодинской тюрьмы ему предъявлено новое обвинение, по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса («хулиганство») за то, что он накинул петлю на шею скульптуры российского полицейского, которую поставили в Минске возле здания музея МВД, передает «Свабода».

Вячеслава перевезли в СИЗО № 1 на Володарке. Раньше мать разрешили передать Вячеславу теплые вещи и пару минут поговорить. В среду позволили передачу и на Володарке:

«Внешне держится он бодро, но чувствую, что ему нелегко. Но я уважаю сына за убеждения. Во всем мире фотографируются у памятников и скульптур, шутят. Тем более что это даже не памятник, а просто арт-объект.

А к Славе у милиционеров предвзятое отношение. Один милиционер из Московского района при задержании даже руки потирал: "Наконец-то я на тебя надену наручники и засажу!"

Когда его задержали, ко мне пришли с обыском в 7.15 утра, нашли нунчаки и сувенирной перочинный ножик в подарочный коробочке. Изъяли. "Холодное оружие", - говорят. Я пошутила: так у меня на кухне более серьезный арсенал - большие ножи.

Меня шантажировали: «не разжигайте дело, не контактируйте с прессой, тогда мы не сообщим на вашу работу о сыне". Но верить нашей милиции - это себя не уважать. И я не согласилась. Я очень горжусь сыном, что он имеет свою позицию и не боится его высказывать.

Еще поразило, что на «Володарке» у нас не взяли в передаче орехи с изюмом. И также книги - мол, можно только Уголовный кодекс и Библию», - рассказала мать Вячеслава Косинерова Мария.

Вячеслав Косинеров с анархистами из группы «Черная роза» 12 марта провел «дерзкую акцию против милицейского беспредела». Около центрального здания Министерства внутренних дел активисты накинули петлю на шею городской скульптуры российского царского полицейского, которую недавно поставили в честь 100-летия белорусской милиции.

За это перформанс Косинерову грозит лишение свободы на срок до трех лет.