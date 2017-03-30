Михаил Пастухов: Пора на весь мир заявить, что белорусский народ не хочет жить под ярмом деспотичной власти 5 30.03.2017, 12:43

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Михаил Пастухов

Экс-глава Конституционного суда предложил обратиться в ООН по фактам действий властей на Дне Воли.

«25-26 марта режим показал в полной мере свою антинародную сущность.

Минск оказался в осаде людей в черной камуфляжной форме со щитами и дубинками. Они наводнили центральную часть города, перекрыли в нескольких местах проспект, заполнили улицы своей страшной техникой. Они нападали как дьяволы на мирных граждан и затаскивали их в свои адские зеленые машины. За время этой бандитской операции было задержано, по предварительным данным, свыше 700 человек, в том числе правозащитников и журналистов», - написал для «Беларускай праўды» экс-глава Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов.

«Что случилось? С какой стати люди в черном камуфляже оккупировали Минск? Как это расценить? На мой взгляд, в стране де-факто введено чрезвычайное положение. Для убедительности проанализируем отдельные положения Закона Республики Беларусь «О чрезвычайном положении» от 24 июня 2002 г. (с изм. и доп.).

Согласно ст.1 Закона, чрезвычайное положение или ЧП означает «введенный в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и настоящим Законом на всей территории страны или в ее отдельных местностях особый временный правовой режим деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц, допускающий установленные настоящим Законом ограничения (приостановление) прав и свобод граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также возложенных на них дополнительных обязанностей».

Основанием для введения чрезвычайного положения является «наличие обстоятельств, представляющих непосредственную угрозу безопасности жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существованию государства, устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер» (ст.3).

К таким обстоятельствам относятся: чрезвычайные ситуации, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий; беспорядки, сопровождающиеся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства.

Согласно ст.4 Закона, чрезвычайное положение вводится указом президента и утверждается Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь. Срок действия ЧП не может превышать 30 суток.

Однако следует признать, что таких оснований и обстоятельств за последние 20 лет в Беларуси не имелось. Если кто-то вспомнит события 19 декабря 2010 года, то можно настаивать на том, что они были спровоцированы «людьми в черном камуфляже». Они тогда ворвались на площадь Независимости как бандиты и стали избивать мирных граждан, а потом «грузили» побитых в такие же адские машины и увозили в неизвестном направлении. Сейчас все снова повторилось, только в более жестком варианте.

При введении чрезвычайного положения могут вводиться чрезвычайные меры и временные ограничения, в том числе: установление ограничений на свободу передвижения, включая установление ограничений на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства; усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта; запрещение или ограничение проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования со стороны групп лиц и организаций, в результате действий которых введено чрезвычайное положение; отложение проведения забастовок или приостановление их на территории, на которой введено чрезвычайное положение; ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Кроме того, при наличии беспорядков могут вводиться дополнительные меры. Среди них: введение комендантского часа; ограничение свободы печати и других средств массовой информации; приостановление деятельности политических партий и иных общественных объединений; проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств граждан.

25-го марта чрезвычайные меры и ограничения применялись в избытке. У людей, которые прибывали на площадку возле Академии наук, проверяли паспорта. У кого их не оказывалось, препровождали под охраной в автозаки. По указанию властей в центре города была отключена мобильная связь. Электрички в метро следовали без остановок в центральной части города. Цепи ОМОНа преграждали путь граждан по проспекту. Периодически «люди в черном» нападали на граждан, применяли в отношении их силу и без всяких оснований заталкивали в свои адские машины. Главный проспект Минска опустел. Его заполнили колонны милицейской техники.

Однако следует напомнить, что Закон устанавливает, что даже в условиях чрезвычайного положения должны соблюдаться положения Конституции и международные обязательства Республики Беларусь в области прав человека (ст.23), а представители власти не должны неправомерно применять физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику (ст.29).

Похоже, что власти полностью отказались от соблюдения правил приличия и перешли к использованию сугубо преступных методов поведения. Суды также стали действовать в чрезвычайном режиме. Только за один день 27 марта суды Минска осудили свыше участников уличных акций и случайных прохожих. В качестве свидетелей выступали сотрудники милиции, которые несли всякий бред о «правонарушениях». Судили строго, не глядя на обстоятельства. «Рекордсменами» стали Леонид Кулаков и Дмитрий Захаревич, получившиеся соответственно 25 и 20 суток ареста. Это был фактически судебный конвейер, где судьи действовали как роботы, уделяя каждому задержанному 10-15 минут. На мой взгляд, это – чрезвычайщина, а не правосудие. И никакие это не судьи, а килеры, одетые для приличия в черные мантии. По примеру отдельных людей в черной камуфляжной форме им неплохо было одеть черные маски.

Закон требует от органов власти информировать о введении чрезвычайного положения Организацию Объединенных Наций и сопредельные государства (ст.ст.32, 33). В таком случае можно рассчитывать на международную гуманитарную помощь (ст.34).

Не пора ли нам это сделать? Ведь надо как-то спасаться от принуждения властей и от их «дьявольских слуг». Пора на весь свет заявить, что белорусский народ больше 20 лет изнывает под ярмом деспотичной власти и хочет спокойной и достойной жизни, как другие европейские народы.

В уголовном законодательстве нет прямой нормы об ответственности за установление в стране чрезвычайного положения, но имеются составы преступлений, направленных против конституционных прав и свобод граждан (глава 23 УК), а также против интересов службы (глава 35). В этом случае речь может идти об индивидуальной ответственности виновных лиц».