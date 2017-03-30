Друзья свободной Беларуси 2 30.03.2017, 15:25

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Фото: Getty Images

Кто из евродепутатов призвал ЕС пересмотреть политику в отношении режима Лукашенко.

«Радыё Свабода» опубликовало полный список евродепутатов, которые поставили свою подпись под заявлением с призывом пересмотреть политику Евросоюза в отношении режима Лукашенко.

Вчера 72 депутата Европарламента обратились к президенту Европейской Совета Дональду Туску, президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру, президенту Европейского парламента Антонио Таяни, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президенту Европейской комиссии Федерико Могерини, комиссару ЕС по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Иоганнесу Хану с призывом осудить белорусские власти за подавление мирных демонстраций 25 и 26 марта 2017 в Минске по случаю Дня Воли, и протестов по всей стране против декрета №3.

В заявлении констатируется, что в течение марта более тысячи мирных граждан Беларуси были избиты, арестованы и оштрафованы, в том числе наблюдатели-правозащитники, журналисты, женщины и пожилые люди.

Европарламентарии заявили, что ужасно видеть, как советские методы КГБ применяются против ведущих оппозиционных деятелей, таких как Николай Статкевич, бывший политзаключенный и кандидат в президенты на выборах 2010 года, которого содержали в тюрьме КГБ в течение четырех дней без предоставления какой-либо информации о его местонахождении, а также против Владимира Некляева, еще одного кандидата в президенты на выборах 2010 года, которого незаконно задержали накануне митинга 25 марта, в результате чего он был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Евродепутаты заявили, что хотят верить, что все мирные демонстранты, которые все еще остаются за решеткой, будут освобождены немедленно, и что все судебные обвинения против них будут сняты, в том числе и в отношении Николая Статкевича и членов его партии Сергея Кулинича и Сергея Кунцевича, против которых сфабриковано дело.

72 депутата особенно хотели бы обратить внимание Европейской Совета, Европейской комиссии и Европейского парламента на тот факт, что эти репрессивные меры стали осуществляться белорусскими властями ровно через год после решения ЕС возобновить политические отношения с Беларусью.

«Это только доказывает, что следовало бы прислушаться к голосам представителей белорусского гражданского общества и демократической оппозиции, которые высказывали серьезные сомнения в искренней готовности Лукашенко изменить характер своего режима и начать проводить более демократическую внутреннюю политику», - отмечается в заявлении.

По словам депутатов Европарламента, на самом деле на решение Европейского Совета снять в феврале 2016 года ограничительные меры в отношении ряда белорусских чиновников, власти ответили еще одними фальсифицированными «выборами» в сентябре 2016 года, рядом смертных приговоров и казней в течение 2016 года, в том числе одним случаем уже в этом году , а теперь брутальностью и агрессией специальных сил на улицах городов по всей Беларуси.

Исходя из этого, депутаты твердо убеждены в том, что политика Европейского Союза в отношении режима Лукашенко должно быть пересмотрена очень серьезным образом. ЕС не может отказать в надежде тем тысячам людей в Беларуси, которые на недавних мирных демонстрациях доказывали веру в демократическую и европейскую Беларусь, в которой будут уважать их достоинство и другие основные права и свободы.

72 депутаты Европарламента считают, что в таком случае ЕС должен увеличить свои объемы помощи, направленные на укрепление гражданского общества, независимых СМИ и демократических сил Беларуси, в том числе и путем прекращения недавно увеличенной помощи, направленной на финансирование деятельности белорусского правительства и других государственных структур .

И, наконец, ЕС должен без задержки применить адекватные ограничительные меры в отношении всех белорусских должностных лиц, ответственных за насилие и репрессии, а также фальсификации «выборов».