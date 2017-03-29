Депутаты Европарламента: Надо поддержать белорусскую оппозицию 15 29.03.2017, 16:35

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72 депутата Европарламента требуют не давать денег Лукашенко.

72 депутатa Европейского парламента (почти одна десятая от его состава) отослали письмо о ситуации в Беларуси президентам Совета Евросоюза и Европарламента, президенту и вице-президенту Еврокомиссии, а также еврокомиссарам по вопросам соседства.

Текст письма «Свабодзе» передала ассистентка евродепутата Петраса Ауштрявичюса.

Депутаты обращают внимание на события 25 марта и 26 марта, а также прежние события, когда в Беларуси задерживали, избивали или арестовывали более тысячи мирных граждан, в том числе правозащитников и журналистов, женщин и пенсионеров, политиков и лидеров протестов.

Подписанты письма заявляют, что арестованных мирных протестующих нужно немедленно освободить из заключения и снять с них обвинения.

Они обращают внимание на то, что репрессивные действия белорусских властей пришлись на первую годовщину решения Евросоюза о «перезапуске» отношений с Беларусью.

«К сожалению, это еще раз подтверждает необходимость более глубокого внимания к мыслям и позиции белорусского гражданского общества и демократической оппозиции, которые выражали очевидные сомнение в вопросе искренности намерений Лукашенко в вопросе обеспечения демократизации внутренней политики и смягчения режима», - говорится в письме.

Также авторы письма обращают внимание на то, что после отмены санкций «состоялись еще одни сфальсифицированные выборы» (в «палату представителей» в сентябре 2016 года), был вынесен ряд смертных приговоров.

Поэтому подписанты письма «уверены в необходимости кардинального изменения политики Европейского Союза в отношении режима Лукашенко».

Они пишут, что Евросоюз должен повысить объемы поддержки гражданского общества, независимых СМИ и демократических сил Беларуси путем полного приостановления финансовой поддержки белорусского правительства и других государственных структур, а также должен «немедленно ввести адекватные ограничительные меры в отношении тех представителей белорусских властей, которые ответственные за насилие, репрессии и фальсификации выборов».

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.