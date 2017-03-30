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Как встречали первых героев Дня Воли с Окрестина

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  • 30.03.2017, 16:50

Встретить активистов пришли лидеры Белорусского Национального Конгресса.

Сегодня из Минской тюрьмы на Окрестина выходили первые из осужденных за празднование 25 марта, которое было брутально разогнано милицией, передает «Радыё Свабода».

Активисты, которые встречали арестованных, принесли к стенам тюрьмы большой бело-красно-белый флаг, который не успели развернуть 25 марта.

Флаг можно было увидеть из окон тюрьмы, где остаются десятки наказанных за День Воли.

Это флаг, который отдали Дмитрию Ковалгину. 25 марта Дмитрий не успел его раскрыть, так как был задержан, а затем осужден на 5 суток.


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