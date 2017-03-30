Хоккеисты «Немана» стали чемпионами Беларуси 1 30.03.2017, 21:50

Фото: hcneman.by

В финальной серии плей-офф клуб из Гродно разгромил минскую «Юность» со счетом 4:0.

В Гродно в четвертом матче финальной серии Кубка Беларуси «Неман» нанес поражение «Юности» со счетом 6:2, передает «Прессбол».

Таким образом, хозяева льда выиграли у минчан четвертый матч подряд и завоевали звание чемпионов Беларуси по хоккею.

Неман — Юность — 6:2

Неман: Трус; Коршунов (к) — Бадун, С.Малявко — Боярчук — А.Малявко; Степанов — Казнадей, Лакконен — Пасют — Кислый; Марченко — Метлюк, Клименко — Богдановский — Жидких; Стефанович — Ремезов — Лисичкин; Марковский, Горбаченко.

Юность: Мильчаков (Тряничев, 33.02); Претнар — Ногачев, Михнов (к) — Парфеевец — Захаров; Шевченко — Ковачевич, Туркин — Ниинимяки — Ивановский; Усенко — Ерохо, Когалев — Развадовский — Каракулько; Горошко — Макрицкий, Джиг — Белевич — Елисеенко.

Шайбы: 1:0 — Коршунов (С.Малявко, А.Малявко, 5.51 — бол.). 2:0 — Стефанович (Лисичкин, Ремезов, 12.49). 2:1 — Когалев (Шевченко, Ковачевич, 19.06 — бол.). 3:1 — Боярчук (Коршунов, С.Малявко — бол.). 4:1 — Стефанович (Бадун, Боярчук, 23.17). 5:1 — Боярчук (С.Малявко, А.Малявко, 33.02). 6:1 — Стефанович (Марченко, 38.07). 6:2 — Ногачев (Претнар, 46.39 — бол.).

Гродненцы стали чемпионами в шестой раз.