закрыть
4 марта 2017, суббота, 12:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Поклонская: В Крыму замироточил бюст Николая II

82
  • 4.03.2017, 9:28
  • 6,257
Наталья Поклонская
Фото: РИА Новости

Экс-прокурор Крыма рассказала о «замироточившем» бюсте Николая II в Симферополе.

Депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. Такое заявление она сделала в эфире Царьград ТВ в пятницу, 3 марта.

"Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил", – сказала она.

По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились".

"Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения – ред.). Видите, как! Государь нам помогает!" – добавила она.


Мнение

Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович
Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан