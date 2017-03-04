Поклонская: В Крыму замироточил бюст Николая II 82 4.03.2017, 9:28

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Наталья Поклонская

Фото: РИА Новости

Экс-прокурор Крыма рассказала о «замироточившем» бюсте Николая II в Симферополе.

Депутат Государственной думы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил. Такое заявление она сделала в эфире Царьград ТВ в пятницу, 3 марта.

"Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил", – сказала она.

По словам Поклонской, к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились".

"Это чудо, которое не объяснят ни ученые, никто. И это в столетнюю годовщину (отречения – ред.). Видите, как! Государь нам помогает!" – добавила она.