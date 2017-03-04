Китайский чиновник раскритиковал власти за цензуру в интернете 4.03.2017, 20:14

В Китае блокируется доступ ко многим иностранным социальным сетям и новостным сайтам.

Высокопоставленный чиновник в Китае подверг критике цензуру интернета в стране, сказав, что это мешает научным исследованиям и росту экономики.

Государственный совет по вопросам информации Китая сообщил, что заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ло Фухэ еще 1-го марта выдвинул предложение "по ускорению доступа к заграничным сайтам". Об этом предложении стало известно лишь сейчас.

До сих пор ни один государственный чиновник столь высокого ранга на призывал к ослаблению цензуры в интернете, передает русская служба BBC.

Тот факт, что государственные СМИ Китая распространяют заявление Ло Фухэ, может означать, что власти хотят выяснить точку зрения общества по этому вопросу, не выступая пока ни за, ни против этой инициативы.

По словам Ло Фухэ, ограничения доступа к иностранным сайтам, а также к китайским сайтам из-за рубежа отрицательно сказываются на социальном развитии страны, а также мешают работе ученых.

В качестве примера он привел тот факт, что многим студентам китайских университетов часто приходится раньше возвращаться из иностранных поездок, так как они не могут получить доступ из-за границы к своим курсовым работам и другой необходимой информации для продолжения учебы в китайских ВУЗах.

С другой стороны, китайским научным исследователям, по его словам, иногда приходится выезжать в Гонконг или за рубеж, чтобы получить необходимую им информацию о работе своих коллег за рубежом.

В Китае блокируется доступ ко многим иностранным социальным сетям и новостным сайтам. Также часто блокируются сообщения о Тибете и других щекотливых, с точки зрения властей, вопросах.