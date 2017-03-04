Координатор БНК в Могилеве: Акции протеста стали темой номер один в городе 4 4.03.2017, 20:59

Юрий Новиков

Абсурдный декрет о «тунеядцах» затронул буквально каждую семью.

Могилевский лидер Белорусского Национального Конгресса Юрий Новиков рассказал сайту bnknews.org об отношении жителей города к Маршам рассерженных белорусов, которые прошли в течение последнего месяца по всей стране.

- Какое настроение у жителей Могилева сейчас? Готовы ли люди к более активному протесту?

- Акции протеста против «декрета о тунеядцах» стали темой номер один для обсуждения среди могилевчан и жителей райцентров. Принять участие в них готовы не только безработные, но и те, кто на сегодняшний день еще имеет работу. Очевидно, что страха у людей уже нет, все понимают, что следующими за «письмами счастья» будут реальные репрессии с конфискацией имущества. Этот декрет затронул буквально каждую семью в могилевском регионе, и люди хорошо понимают, что если сегодня не добиться его отмены, завтра беда придет в каждый дом.

- БНК объявил о наборе волонтеров. Звонят ли вам люди? Что говорят? Готовы помогать?

- Много людей звонят, выражают свою поддержку, интересуются, чем можно помочь, вносят свои предложения - каким образом можно бороться против этого декрета. Равнодушных вообще нет.

- Николай Статкевич предложил проводить общую акцию в День Воли в Минске, а 26 марта выходить на улицы по всей стране. Готовы ли демократические силы в Могилеве призывать к проведению акции 26 марта?

- Общереспубликанский Марш 25 марта в Минске и 26 марта в остальных регионах страны поддерживается жителями города.