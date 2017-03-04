В Минске активизировались оконные мошенники 5 4.03.2017, 22:10

Минчане все чаще жалуются на сомнительные фирмы, якобы предоставляющие услуги по ремонту и замене окон.

Жители Советского района все чаще жалуются на сомнительные фирмы, которые якобы предоставляют услуги по ремонту и замене окон, а по факту загоняют клиентов в кабалу. С проблемой столкнулась пенсионерка, которая живет в доме на ул. Мирошниченко, сообщает сайт minsknews.by.

На днях к одиноко проживающей женщине пришли представители частной фирмы по ремонту окон. Предварительно об их визите пенсионерку уведомили по телефону – звонок исходил якобы из ЖЭУ. Надежду Федоровну предупредили, что в определенный день и время к ней придут обследовать окна с целью их дальнейшей починки. Специалист явился, предложил подписать договор. Не ознакомившись с ним, доверчивая гражданка его подписала.

Представитель частной фирмы в течение 10 минут «колдовал» над окнами. По словам минчанки, немного их почистил, заменил ручку. В итоге затребовал за работу 77 рублей. Кроме того, уведомил пенсионерку, что по договору она должна в течение трех лет внести еще 220 рублей за последующее обслуживание окон в ее квартире.

Теперь Надежда Федоровна в растерянности: куда следует обратиться, чтобы аннулировать документ, ведь ее пенсия не позволяет оплачивать такие дорогостоящие услуги фирмы, деятельность которой к тому же вызывает большие сомнения.

Как пояснила управляющий делами администрации Советского района Наталья Ананич, с приходом весны подобные жалобы пожилых горожан стали поступать все чаще.