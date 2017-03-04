Белорусский тренер вывел казахстанский «Барыс» во 2-й раунд Кубка Гагарина 4.03.2017, 22:19

Фото: hcbarys.kz

В Восточной конференции чемпионата КХЛ определились все участники 2-го раунда Кубка Гагарина.

Казахстанский «Барыс» под началом белорусского тренера Эдуарда Занковца второй раз в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

4 марта в Астане в шестом матче серии против челябинского «Трактора» хоккеисты «Барыса» одержали волевую победу и оформили пропуск в следующую стадию, пишет tut.by.

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) (Маркелов, 22.44, Бойд, 42.45 — К. Кольцов, 9.39).

Эдуард Занковец возглавил «Барыс» по ходу нынешнего сезона после отставки россиянина Андрея Назарова, приняв команду, находившуюся на дне Восточной конференции, и к концу регулярного сезона выведя ее на 5-е место. Поверженный астанинцами «Трактор» финишировал 4-м на Востоке.

Прежде «Барыс» лишь однажды добирался до 2-го раунда Кубка Гагарина, в сезоне-2013/14 уступив «Салавату Юлаеву».

Команда другого белорусского тренера, владивостокский «Адмирал» Александра Андриевского, не сумела пробиться во 2-й раунд плей-офф, уступив в шести матчах одному из фаворитов Кубка Гагарина омскому «Авангарду». В заключительном поединке серии дальневосточники уступили дома омичам с разницей в 2 шайбы.

«Адмирал» (Владивосток) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) (Михеев, 0.48, Соботка, 31.15).

Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 4:1 (4:2, 5:3, 3:2, 1:3, 8:2).

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:1 (2:1, 2:1, 3:4, 2:1, 2:1 ОТ).

«Авангард» — «Адмирал» — 4:2 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ, 6:0, 2:0).

«Трактор» — «Барыс» — 2:4 (2:5, 5:1, 1:3, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ, 1:2).

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 4:0 (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ)

СКА — «Витязь» — 4:0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 4:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 3:1)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 4:1 (2:1, 7:2, 5:1, 2:4, 4:1).

Таким образом, во 2-м раунде Кубка Гагарина в сериях до 4 побед сразятся:

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4)

СКА (2) — «Динамо» М (3).

Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 марта и, если потребуется, 16, 18 и 20 марта.

Восточная конференция

«Металлург» Мг (1) — «Барыс» (5)

«Авангард» (2) — «Ак Барс» (3).

Матчи пройдут 9, 11, 13, 15 марта и, если потребуется, 17, 19 и 21 марта.