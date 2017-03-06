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Пассажирский поезд «Барановичи – Слуцк» врезался в молоковоз

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  • 6.03.2017, 10:18

Задержка в движении дизель-поезда составила 50 минут.

Авария произошла сегодня утром на железнодорожной станции «Тимковичи» в Копыльском районе, сообщает МЧС.

На регулируемом переезде, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, произошло столкновение грузовика МАЗ с пассажирским дизелем «Барановичи – Слуцк», в составе которого было пять вагонов.

По данным МЧС, ранения получил водитель МАЗа – он с травмами различной степени тяжести был доставлен в хирургическое отделение ЦРБ. Машинист и пассажиры (17 человек) не пострадали, задержка в движении поезда составила 50 минут.


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