Российские СМИ: В Выборге замироточил памятник Ленину 65 6.03.2017, 13:45

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Памятник Ленину в Выборге

Фото: strana.ru

Вождь мирового пролетариата перехватил эстафету у последнего русского царя.

Глава администрации Светогорска Выборгского района в Ленинградской области Сергей Давыдов сообщил, что в Выборге на Красной площади замироточил памятник Владимиру Ленину. Это произошло после заявления Натальи Поклонской о том, что в Симферополе в 100-летнюю годовщину революции замироточил бюст Николая II, сообщает 47news.

Мэр Светогорска заметил, что памятник Ленину замироточил, когда в субботу, 4 марта, прогуливался по Выборгу. «Проходил мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошел поближе и понял, что с лика Ильича течет слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил», — рассказал Сергей Давыдов. Издание 47news отметило, что, хотя Давыдов руководит Светогорском, живет он в Выборге.

«Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дела посерьезнее. Не знаю, перешагнет ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся. И пусть кто-то думает, что Ленин не плачет, а надсмехается над Поклонской», — добавил мэр.

Представитель Выборгской епархии, протоиерей Дионисий Холодов сообщил журналистам, что не может поверить в новости о том, что в Выборге замироточил Ленин. «Про Крым я новости читал, про Ленина еще не слышал. К нему я никак не отношусь, но поверить мне сложно... На моем веку у нас ни одной иконы не мироточило», — сказал отец Дионисий. Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий пока эти сообщения не комментировал.

3 марта бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в Симферополе замироточил бюст Николая II, установленный у входа в часовню Святых царственных мучеников возле прокуратуры региона. В РПЦ отказались от комментариев.

Сергей Давыдов руководит администрацией Светогорска (190 километров от Петербурга, 2,5 километра от Финляндии). 47News называет его «самым известным за пределами Ленобласти муниципальным чиновником».