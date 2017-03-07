Леонид Заико: Наши власти - без царя в голове 7.03.2017, 11:48

Леонид Заико

Чтобы понять, куда уходят деньги из бюджета, надо развести костер в центре Минска и сжечь на нем миллиард «пустых» напечатанных рублей.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико порассуждал о том, почему большие госпредприятия стали альфонсами белорусского налогоплательщика, пишет gazetaby.com.

«Чтобы объяснить народу, куда уходят деньги из бюджета, надо развести костер в центре Минска, сжечь на нем миллиард напечатанных рублей, которые просили наши локомотивы экономики, и сказать: дать деньги этим заводам – то же самое, что сжечь их».

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«Наши власти, как говорится, без царя в голове. Они ведут себя, как лягушка - то влево прыжок, то вправо. Товарищи министры и председатели правительства, на совещаниях обсуждайте не только ситуацию с выращиванием огурцов, консервированием продукции и производством садовых домиков, но и конкретные кейсы - например, как в свое время поступили японцы, китайцы или вьетнамцы. Кстати, последние сейчас очень интенсивно развиваются».

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«Белорусские полисимейкеры берут примеры из каких-то устарелых учебников. Где они их нашли?»

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«Мне кажется, они (власти) все делают на ощупь. Ощущение, что они находятся в черной комнате, с черными повязками на глазах ходят в поисках истины. А истина в этой комнате даже не сидела никогда».

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«Сегодня на авторынке большая конкуренция. И сколько население ни убеждай, все равно оно не будет покупать Geely, а пойдет и купит тот же Volkswagen. Просто потому, что машина должна быть немецкой, а жена - блондинкой.

Вообще, создание предприятия должно быть частным делом. Александр Лукашенко захотел сделать свой Volkswagen - народный автомобиль. По некоторым интервью президента я понимаю, что он дал распоряжение найти какую-нибудь базовую машину, которую можно было бы делать в Беларуси и белорусы бы ездили на «мерседесах» китайского розлива. Хорошо, сделали, так пусть Александр Григорьевич и его сыновья на нем и катаются. Так нет же. Одного сына видел ехавшим на мотоцикле Harley Davidson».

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«Когда человек попадает в правительство или на министерский пост, его как будто кто-то зомбирует - на совещании ему надо что-то сказать или какое-то предложение выдать. А бэкграунд у него, т.е. базовое образование - водопроводы, стройки, коровники или методика воспитания советского человека».

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«Они же думают о Беларуси, о родине - работа у них такая. Так вот, я бы вообще запретил им думать о родине».